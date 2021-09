Les meilleurs moments de la semaine de Boomerang avec cette semaine devant le micro d'Augustin Trapenard : la chanteuse Juliette Armanet, les auteures Lydie Salvayre et Anne Berest et les comédien.ne.s André Dussollier et Myriam Boyer

"On est fait de la musique de plein de gens" © Getty

Retrouvez le mix du premier best-of de l'année, réalisé par Géro Imbert :

12 min Le best of de Boomerang du 17 septembre 2021 Par France Inter

Lydie Salvayre

Lauréate du Goncourt il y a sept ans pour Pas pleurer, elle publie en cette rentrée littéraire deux livres, Rêver debout, hommage passionné au Quichotte de Cervantès, et Famille, étrange huis clos resserré autour d’un inavouable secret.

Je pense que la littérature m'a aidée bien davantage que les manuels de psychiatrie.

André Dussollier

L'acteur est à l’affiche du nouveau film de François Ozon, Tout s’est bien passé, variation sur le livre d’Emmanuelle Bernheim. Il y réalise une performance sidérante dans le rôle de ce père qui, suite à un AVC demande à sa fille, jouée par Sophie Marceau, de l’aider à en finir.

Je ne pourrais pas appliquer cette phrase d'Alphonse Allais que j'adore, qui dit 'J'ai décidé de vivre éternellement. Pour l'instant, tout se passe comme prévu', c'est évidemment pour faire rire et ce n'est pas la réalité.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Anne Berest

La carte postale, son sixième roman, figure sur la première liste du Goncourt, du Renaudot et du Femina. La carte postale, c’est une enquête aussi glaçante que palpitante sur les traces de sa famille maternelle, de la Russie jusqu’au camps de la mort, en passant par la France, au gré de laquelle une femme, hantée par des fantômes, s’interroge sur son identité.

La première fois qu'être juif signifie quelque chose, c'est quand on a eu cette croix gammée sur notre maison et la semaine suivante, on a eu une croix du GUD au cas où on n'ait pas très bien compris le message.

Myriam Boyer

La vie de Myriam Boyer est un véritable roman. Elle la raconte dans Le théâtre de ma vie, et fait revivre ses rencontres inoubliables avec d’autres élus d’une humanité cabossée, de Bernard-Marie Koltès à Patrick Dewaere, de Philippe Léotard à Simone Signoret.

Ce métier, quand vous arrivez à Paris, ce n'est pas de la tarte quand vous arrivez de la province. J'ai beaucoup de copines, de copains qui sont redescendus à Lyon.

Juliette Armanet

Son premier disque, Petite Amie, a fait d’elle l’une des grandes révélations de la scène française de ces cinq dernières années. Depuis quelques semaines, elle nous tient en haleine, en dévoilant au compte goutte des indices sur ce que sera son futur album studio.

Dans mes mélodies, il y a un peu de ma grand-mère, il y a beaucoup de mes parents, j'espère beaucoup de moi aussi et plein d'autres choses qui viennent d'ailleurs.