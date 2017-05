Diana Krall, Valérie Trierweiler, Monica Bellucci, Mathieu Amalric et Julianne Moore : découvrez les meilleurs moments de la semaine de « Boomerang » d’Augustin Trapenard

"Regarder les étoiles" ou voir la vie autrement © Getty / Nodar Kontselidze / EyeEm

Diana Krall

Son treizième album, Turn Up The Quiet est sorti il y a dix jours. Ambiance feutrée, envoûtante et volontiers romantique, portée par sa voix grave et profonde, les envolées de son piano et la passion toute en retenue et improvisations de ses musiciens.

Il faut que j’improvise pour être heureuse en tant qu’artiste

Valérie Trierweiler

Dans Le secret d'Adèle, elle raconte une histoire d’amour entre le peintre autrichien Gustav Klimt et son modèle Adèle Bloch Bauer. Une rencontre qui donna naissance à un portrait dont le destin est sans doute l’un des plus romanesques de l’histoire de l’art.

Vous êtes une femme dangereuse ? Je ne sais pas. A vous de me le dire….

Monica Bellucci

Iconique, surprenante, italienne, éclectique et cinéphile, Monica Bellucci sera à l'affiche, le 12 juillet, de On The Milky Road, d'Emir Kusturica. Un film d'amour explosif et onirique sur fond de guerre, d'incompréhensions et de tragique.

Je suis quelqu’un qui pleure quand je regarde Avatar

Mathieu Amalric

Cette année, il joue dans deux films d'ouverture, _Les fantômes d'Ismaë_l présenté hier soir et Barbara en ouverture de la sélection Un Certain regard. Un "anti biopic" sur La Dame en Noir de la chanson française qui sortira en septembre.

Barbara : l’impression intime de chacun qu’elle n’a écrit des chansons que pour soi

Julianne Moore

Cette semaine, elle présentait Wonderstruck, le nouveau film de Todd Haynes en compétition officielle, adapté du roman de Brian Selznick. Un film d'aventure qui interroge le cinéma et nos perceptions.

On est tous dans le caniveau, mais certains d’entre nous regardent les étoiles.

