Le Best-of des meilleurs moments de Boomerang fait aussi sa rentrée ! Augustin Trapenard recevait la romancière Nathacha Appanah, le comédien Samy Naceri, la chanteuse Nolwenn Leroy, l'artiste britannique Damien Hirst et rendait hommage à l'acteur Jean-Paul Belmondo en rediffusant une émission à sa mémoire.

Le best of de Boomerang © Getty

Retrouvez le mix du premier best-of de l'année, réalisé par Géro Imbert :

11 min Le best of de Boomerang - 10 septembre 2021 Par France Inter

Nathacha Appanah

La romancière mauricienne fait sa rentrée littéraire en signant Rien ne t'appartient, une histoire douloureuse et douce au travers d'une héroïne rattrapée par le passé après la mort de son mari. L'écrivaine était au micro d'Augustin Trapenard : "Il me semble que la petite fille que j'étais, la petite fille qui essayait de comprendre pourquoi elle vivait dans une grande maison avec des grands parents qui étaient analphabètes, mais qui étaient terriblement aimants, et qui lui parlait de la vie dans les champs de canne d'une vie qui lui semblaient terriblement anciennes, barbares. Mais cette vie là, elle était là puisque ces gens là vivaient avec elle.

Et ensuite, de l'autre côté, il y avait ses parents, des gens qui allaient travailler en automobile, qui s'habillait bien, qui lui donnaient des livres à lire. C'est pour réconcilier tout ça, parce que les deux mémoires là, elles viennent de la même source. Elles viennent du même puits. Et moi, j'étais au milieu. Et je voulais comprendre comment se faisait ce lien là."

Si je n’avais pas la langue dans ma poche quand je suis face à toi, j’aurais aimé t’expliquer que je cherche à écrire la vie comme elle est, qu’importe le rictus, la grimace, la sueur, l’odeur, le mot sale, le mot triste, le mot sexe, le mot mort.

Samy Naceri

La vedette de la série de films Taxi, récompensé à Cannes par un prix d’interprétation pour Indigènes, est venu se confier dans Boomerang sur sa vision de la comédie et ce qui fait un bon acteur, ses blessures ses expériences qu'il a exprimés par la lecture d'un texte de Kery James, Si c'était à refaire pour sa carte blanche.

Je me suis tout pardonné parce que je ne vis pas avec mon passé. Je vis avec mon présent et j'essaye d'être le plus positif possible.

🎧 CARTE BLANCHE - Samy Nacéri lit et adapte un texte de Kery James : "Si c'était à refaire".

Jean-Paul Belmondo

Le héros magnifique et sacré du cinéma français est mort cette semaine à l'âge de 88 ans. Pour lui rendre hommage, Boomerang a choisi de rediffuser l'intégralité de son entretien en 2016.

Je crois que j'ai eu l'itinéraire d'un enfant gâté

Nolwenn Leroy

La gagnante de la seconde saison de la Star Academy (2002) sublime la chanson française avec sa voix d'or, de platine et même de diamant, en y apportant ses fameux accents celtiques. Nolwenn était aux côté d'Augustin Trapenard cette semaine : "J'ai grandi avec mes grands parents en Auvergne et ça a été la chance de ma vie. finalement, le temps qu'on passe avec les anciens, avec ses grands parents, il est si court dans une vie. Ma grand mère m'a donné son violon, m'a inscrite au Conservatoire. Je pense que mon destin n'aurait pas été le même si je n'étais pas partie."

🎧 CARTE BLANCHE - Nolwenn Leroy reprend le tube de Talk Talk "Such a Shame"

Damien Hirst

À l'occasion de sa première grande exposition en France Cherry Blossoms, qui se tient en ce moment à la Fondation Cartier, l'artiste britannique était l'invité de Boomerang : "Ce que j'aime le plus, c'est l'illusion, comme une fenêtre en trompe l'œil. Il faut y croire, on a besoin cet artifice. Tout le monde sait qu'un tableau ce n'est qu'une planche de bois ou une toile tendue, ce n'est pas une fenêtre. Mais on accepte d'y voir une fenêtre. On y croit, c'est possible. On a besoin de cette illusion là."

La peinture est peut être le moyen le plus efficace pour révéler la vérité, ce qui est incroyable quand on pense que ce n'est qu'une illusion.

Aller plus loin

🎧 SUIVRE - Boomerang : Tous les entretiens d'Augustin Trapenard, du lundi au vendredi à 9h05

▶︎▶︎▶︎ @BoomerangInter