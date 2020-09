Pour sa carte blanche, Lio, invitée de Boomerang, l'émission d'Augustin Trapenard a lu le texte de Virginie Despentes « On s’lève et on s’casse » paru au lendemain de la cérémonie des César en 2020. La récompense attribuée à Roman Polanski avait provoqué le départ d’Adèle Haenel.

La chanteuse Lio en 2014 à Paris © Getty / Michel Dufour/WireImage

Lio a d'abord expliqué combien le texte de Virginie Despentes lui avait fait du bien et a tenu à remercier Adèle Haenel.

Lio : "On est les connasses, on est les humiliées. Oui, on a qu'a fermer nos gueules et manger vos coups. Vous êtes les boss. Vous avez le pouvoir et l’arrogance qui va avec.

Mais on ne restera pas assises sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect.

Adèle Haenel lors de la cérémonie des Cesar en 2020 © Maxppp / Olivier Corsan

On se casse. Faites vos conneries entre vous

Célébrez-vous, humiliez-vous les uns les autres. Tuez, violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse.

C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant.

C'est la seule réponse possible à vos politiques quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse et on gueule et on vous insulte. Et même si, on est ceux d'en bas, même si on le prend en pleine face votre pouvoir de merde, on vous méprise. On vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité.

Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule. On vous emmerde. "

