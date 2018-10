Au sein du podcast original "Oli" qui rassemble des histoires pour les enfants de 5 à 7 ans, voici le conte imaginé par Alex Vizorek...

Nombreux sont ceux qui l'écoutent sur France Inter dans Par Jupiter ! (et aussi le mardi dans le 7/9 pour des billets d'humeur) : est-il vraiment nécessaire de présenter Alex Vizorek aujourd'hui ?

Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne le connaissent pas. Alors je vais faire vite : Alex Vizorek est belge et humoriste. Il écrit des one-man shows, qu'il interprète sur scène (partout en France, avis aux amateurs). Il s'emploie aussi à inviter des gens pour leur poser des questions et les taquiner devant des milliers de gens, à la radio. Ou des fois, aussi, à la télévision.

Après son compère Guillaume Meurice (qui a déjà proposé un conte pour les enfants au sein du podcast original Oli : Le Renard et le Poulailler), voici que l'humoriste se jette à l'eau lui aussi et tente l'expérience de raconter une histoire pour les enfants.

Mais comme, décidément, Alex Vizorek est un être social qui adôooore faire des bêtises avec les copains, il a convié des camarades d'Inter à se joindre à lui pour l'occasion : vous entendrez aussi dans ce conte les voix de Juliette Arnaud, Tom Villa, Soro Solo, et Charline Vanhoenacker.

Le résultat de cette expérience est un cocktail vivant, drôle et pétillant, bref, "vizoresque".

Le conte imaginé par Charline, Alex et Guillaume : "Opaque et Opaline"

Au Cirque Arc-en-ciel, monsieur Loyal est bien embêté : Opaline et Opaque ne veulent pas se parler. Et en plus, c'est pour des raisons stupides : Opaline reproche à Opaque d'être trop noir, et Opaque à Opaline d'être trop blanche. Quelle idée étrange ! Pour faire évoluer cette situation bien embêtante, Monsieur Loyal a un plan...

