Vingt et un films étaient en compétition pour la Palme d'or remise ce samedi soir à "Une affaire de famille" du Japonais Kore-Eda

Le gagnant de la palme d'or entouré par les autres cinéastes récompenses cette année © capture d'écran C+

La Palme d'or a été attribuée à "Une affaire de famille" du japonais Hirokazu Kore-Eda.

Le Grand prix à "BlacKkKlansman" de l'américain Spike Lee.

Le Prix du Jury à "Capharnaüm" de la Libanaise Nadine Labaki.

Une Palme d'or spéciale a été décernée, selon les mots de Cate Blanchett, la présidente du jury "à un artiste qui fait avancer le cinéma et qui repousse en permanence les limites" Jean-Luc Godard pour "Le livre d'image".

Le Prix d'interprétation masculine a été remis à l'italien Marcello Fonte pour "Dogman" de Matteo Garrone.

Le Prix d'interprétation féminine à l'actrice kazakhe Samal Esljamova, pour le film "Ayka" de Sergueï Dvortsevoy.

Le Prix de la mise en scène pour le polonais Pawel Pawlikowski pour "Zimna Wojna" ("Cold War")

Le Prix du Scénario ex æquo à l'Italienne Alice Rohrwacher pour le film "Felice comme Lazzaro" et à Nader Saeivar et Jafar Panahi pour "Trois visages".

La Caméra d'or du 71e Festival de Cannes est allée au film "Girl" du jeune cinéaste belge Lukas Dhont. Le prix récompense un premier film, toutes sections confondues. Son principal interprète, l'acteur Victor Polster, 16 ans a lui reçu un prix d'interprétation dans la section "Un Certain Regard".

La Palme d’or du court-métrage pour "All theses creatures" de l'australien Charles Williams.

Mention spéciale du court métrage à "Yan Bian Shao Nian" du Chinois Wei Shujun

Le jury a voulu rendre un hommage à deux réalisateurs qui n'ont pas pu être présents à Cannes : Jafar Panahi et Kirill Serebrennikov.

À noter la prise de parole d'Asia Argento, appelée à remettre un prix et qui a rappelé avoir été violée à Cannes par Harvey Weinstein, elle avait alors 21 ans. La comédienne et réalisatrice italienne a fait "une prédiction" : le producteur "ne sera plus le bienvenu à Cannes" a-t-elle dit sur scène.