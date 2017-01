Ou comment accomoder les restes du réveillon, avec les recettes de Tomy Gousset, chef du restaurant Tomy et co

Panettone © Getty

Pour 4 personnes

500 g panettone un peu sec

200 g crème liquide bio

2 jaunes œuf bio

1gousse de vanille

50 gr de sucre fin

20 gr de beurre doux

50 gr de fromage blanc bio

Réaliser un mélange crème + œufs + vanille dans un bol - Tailler des tranches épaisses de panettone et tremper environ 30 secondes dans le mélange de crème.

Faire chauffer une poêle en y ajoutant le beurre et le sucre et faire caraméliser puis ajouter les tranches de panettone. Colorer les deux faces et poser une cuillère de fromage blanc.