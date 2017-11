Une recette du restaurant Antiche Sere à Turin

Panna cotta © Radio France / François-Régis Gaudry

1/2 l. de crème liquide entière fleurette

1dl. de lait entier

100gr de sucre

10gr de gélatine bio (elle peut être remplacée par 3gr d’agar-agar)

1/2 gousse de vanille

Faites ramollir la gélatine dans un bol d’eau froide. Dans une casserole, chauffez le lait sans le faire bouillir. Egouttez bien la gélatine et mélangez-la au lait. A’ part, dans une plus grande casserole, versez la crème, le sucre et la vanille. Portez à ébullition en tournant sans arrêt. Coupez le feu, incorporer le lait à la crème et bien mélanger. Verser le tout dans un moule ou ramequins individuels. Laissez reposer au frigo 24h avant de servir, traditionnellement, avec du caramel liquide

(Ré)écouter On va déguster : Cucina piemontese