Une recette choisit par Déborah Dupont dans "Ma cuisine sarde" de Serge Cogoni (Les Presses du Midi)

Pardulas © Getty

Pour la pâte

500 g de farine T45

80g de saindoux (peut être remplacé par de la végétaline ou de l’huile de coco désodorisée)

1 petit verre d’eau tiède (20 cl environ)

1 pincée de sel.

Bien mélanger les ingrédients, travailler la pâte une quinzaine de minutes, mettre de côté hors courant d’air.

Pour la farce

500 g de fromage blanc ou de ricotta fraîche égouttée

6 œufs (je n’en ai mis que 3)

300 g de sucre (baissé à 200 chez moi)

3 cuillères à soupe de farine (environ 60g)

1 grosse pincée de safran en filaments

Zeste de citron

Tout mélanger au fouet pour obtenir une pâte lisse.

Etaler la pâte à la machine à pâte ou au rouleau pour obtenir des feuilles d’une épaisseur de quelques millimètres. A l’aide d’un verre, découper des formes rondes de 8 cms de diamètre, avec les pouces vous pincez la pâte pour obtenir des bords comme un petit panier. Y mettre une cuillère de farce déjà préparée.

Les poser sur une plaque de four sur du papier sulfurisé et laisser 40 minutes environ au four, à feu moyen (entre 160 et 180°). Dès la sortie du four, saupoudrer de sucre glace.

