L'œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude fait déplacer les foules au pied de l'Arc de Triomphe. Après quasiment deux semaines d'ouverture au public et avant le dernier week-end d'exposition, au moins 820 000 personnes ont déjà fait le déplacement pour voir le monument "empaqueté" depuis le 18 septembre.

36 ans après le Pont-Neuf, l'Arc de Triomphe, l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, est "empaqueté" depuis le 18 septembre selon le projet artistique de Christo et Jeanne-Claude. © AFP / Only France / Bruno de Hogues

La rencontre de l'art contemporain et du patrimoine aura accouché d'un événement populaire. L'Arc de Triomphe empaqueté, ultime œuvre du couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude, a été vu par plus de 820 000 spectateurs en quasiment deux semaines selon les informations recueillies par France Inter. Et ce uniquement "dans le périmètre où nous pouvons compter le public qui arrive", précise Laure Martin, présidente du projet. "En réalité avec le public qui reste sur les trottoirs alentours, je pense que nous sommes à plus d'un million de visiteurs."

36 ans après l'œuvre créée autour du Pont-Neuf et avant le dernier week-end d'ouverture au public, les 2 et 3 octobre, l'opération est donc déjà un succès pour ses organisateurs. "Nous en sommes très ravis et nous sommes surtout très heureux de l'ambiance sereine et festive qui règne autour de l'Arc et qui est totalement le reflet de l'ambiance sur le projet du Pont-Neuf en 1985, par exemple", note Laure Martin. "Le propre des projets de Christo et de Jeanne-Claude, c'est de rassembler les gens et dans une atmosphère de joie partagée."

Brassage social

Au pied de l'Arc de Triomphe, se mêlent Parisiens, Français de passage ou venus exprès et touristes parfois venus de très loin. "Il y a un brassage de nationalités", confirme Laure Martin. "Mais il y a aussi un brassage de gens venant d'horizons très divers, d'origines sociales très diverses. Et c'est ça, la magie des projets de Christo et Jeanne-Claude, c'est qu'ils sont rassembleurs et, entre autres, parce qu'ils sont ouverts à tous gratuitement et qu'il n'y a pas besoin d'explication pour saisir la beauté singulière de chacun de leurs projets."