Nintendo rend disponible ce vendredi une nouvelle mise à jour de son jeu à succès Mario Kart 8 Deluxe. Pour la première fois sur une console de salon, le jeu inclut des circuits inspirés de vraies villes. Paris, dans une version très romancée, et Tokyo sont les deux premiers circuits de la série.

La Tour Eiffel est fidèlement reproduite dans Mario Kart 8 Deluxe © Nintendo

Jusqu'ici, les circuits de Mario Kart s'appelaient "Autoroute Toad", "Koopapolis", "Métro Turbo" ou "Aéroport Azur". Voici désormais, à leurs côtés, "Promenade à Paris" et "Traversée de Tokyo". Pour la première fois, une console de salon Nintendo inclut dans Mario Kart des circuits directement inspirés de villes existantes : ceux-ci sont disponibles dans le jeu "Mario Kart 8 deluxe" sous la forme de contenu additionnel téléchargeable, payant.

Ces circuits ne sont pas une totale nouveauté : ils étaient précédemment dans le jeu Mario Kart Tour, disponible exclusivement sur smartphones et tablettes iOS ou Android – dans lequel les karts étaient contrôlés au doigt via l'écran tactile. C'est donc la première fois que ces circuits arrivent sur une version "classique" de Mario Kart.

Le circuit reproduit les rues de Paris, dans une esthétique très fantasmée / Nintendo

A quoi ressemble le Paris de Mario Kart ? Esthétiquement, il est quelque part entre "Ratatouille" et "Emily in Paris", n'espérez pas y trouver les rues festives de l'est parisien, ni les fameuses barrières de travaux vertes et grises. Musicalement, sans surprise, c'est l'accordéon qui prime.

L'Assemblée nationale... à côté de l'Opéra

Géographiquement, le circuit part d'une bonne intention... avant d'abandonner totalement toute vraisemblance. Vous commencez sur une artère qui ressemble aux Champs-Elysées, ou en tout cas sur une route qui relie l'Obélisque de la Concorde à l'Arc de Triomphe - qui prolonge un axe incluant aussi le Louvre et un micro jardin des Tuileries, orné d'une grande plante carnivore. Un passage dans un semblant de 16e arrondissement vous emmène au Trocadéro, où vous enjambez la Seine grâce à un tremplin, direction la Tour Eiffel, et, au loin, l'École Militaire.

Les choses commencent à se gâter quand juste à côté de l'École Militaire, au bout du Champ de Mars, vous voyez Notre-Dame de Paris en lieu et place de la Tour Montparnasse. La fin du circuit fait se succéder, dans un rayon de quelques dizaines de mètres, le Louvre, le Palais Garnier et l'Assemblée nationale, mais aussi des monuments moins connus à l'échelle internationale, comme l'Église Saint-Augustin ou la Halle Saint-Pierre, à Montmartre.

Carte des lieux parisiens dans le circuit "Promenade parisienne" de Mario Kart © Radio France

Ce vendredi, un circuit consacré à Tokyo fait aussi son arrivée dans le célèbre jeu, qui s'est écoulé à plus de 43 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie en 2017 – ce qui en fait le jeu "Mario Kart" le plus vendu de l'histoire. Ces deux circuits arrivent avec six autres, qui sont de nouvelles versions d'anciens circuits.

Le circuit "Traversée de Tokyo" dans Mario Kart 8 Deluxe / Nintendo

Un téléchargement à 25€ pour un jeu vieux de huit ans

Et à terme, dans les deux prochaines années, les joueurs et joueuses disposeront de 48 nouveaux circuits en plus des 48 initialement disponibles, parmi lesquels d'autres villes : New York, Los Angeles, Vancouver, Berlin ou Londres avaient aussi été modélisés dans la version smartphone de Mario Kart.

Seule condition pour bénéficier de ces nouveaux terrains de jeu : débourser 24,99€, le prix de ce pack de contenu supplémentaire. Ces nouveautés sont donc surtout une opération commerciale juteuse pour Nintendo, qui continue à surfer sur le succès d'un jeu sorti... il y a 8 ans, en 2014 : "Mario Kart 8 Deluxe" sur Switch est une réédition de "Mario Kart 8" sorti à l'origine sur Wii U, avec à l'époque 32 circuits.