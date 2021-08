Amélie Nothomb, Marguerite Duras, Colette, Rimbaud, Stendhal... Ces auteurs ont comme point commun d'avoir décrit des lieux auxquels ils étaient attachés comme personne. Malgré la rentrée, on continue le dépaysement en littérature grâce à des émissions proposées par France Inter avec de grands auteurs comme guides.

Hugo et Paris

Aragon disait : "Hugo faisait davantage que décrire la ville. Il la dessine, la peint, la poétise. Les rues, les toits, les édifices : tout, sous sa plume, se met en mouvement… Il y a quelque chose qui grouille dans le Paris de Victor Hugo, quelque chose qui sommeille… Cette ville était la sienne. Partout, les ombres de ses héros surgissent au détour des quartiers : ici, on entend siffler Gavroche… Il interpelle une vieille femme barbue : " Madame ! Vous sortez avec votre cheval ?". Là, c’est Marius qui aperçoit pour la première fois Cosette dans le Jardin du Luxembourg, ou Esmeralda qui est pendue place de Grève… "

Lors de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, Guillaume Gallienne a lu un émouvant extrait de Notre-Dame de Paris :

L’Italie et Grenoble avec Stendhal

La Chartreuse de Parme et Le Rouge et le noir de Stendhal sont l’occasion de voyager en Italie et en Isère. "L’amour ici est délicieux, dans les autres pays, on n’en trouve que la copie. Le vrai sentiment semble avoir été créé par les Italiennes.", écrit Stendhal. "Pas très heureux dans sa vie sentimentale, l’Italie est pour lui le pays de la passion, celui où la personnalité n’est pas ligotée par le soupçon, et surtout par la vanité", nous explique Philippe Berthier, spécialiste de l'écrivain dans La Marche de l'histoire.

=> Aller plus loin : Stendhal et son amour pour l'Italie dans l'émission Ca peut pas faire de mal avec Guillaume Gallienne.

L’Afrique et Charleville-Mézières avec Rimbaud

De Charleville-Mézières à la corne de l'Afrique en passant par Paris… A l’été 2020, l’écrivain-voyageur Philippe Tesson revisitait l’œuvre de l’un des plus grands poètes français. Une jolie occasion de redécouvrir les recueils, les correspondances, la précocité du génie et sa vie aventureuse qui ont contribué à forger la légende du poète. Mais aussi de voyager à travers la géographie rimbaldienne.

🎧 ECOUTER | Un été avec Rimbaud

En Bourgogne avec Colette

De sa Puisaye natale, l'écrivaine avait conservé un accent rustique caractéristique... "Je suis restée paysanne" : c'est ce que déclare Colette le 24 mai 1940. Un mythe de plus créé par l’écrivain. Saint-Sauveur-en-Puisaye, son village natal, est son Combray : le lieu de ses souvenirs d’enfance, de sa maison fabuleuse, de son école et de ses promenades.

L’Espagne du "Cid" de Corneille

Avant d'être un héros de littérature, le Cid était un chevalier, un vrai. Il a traversé l’Espagne au XIe siècle et gagné des batailles contre les Musulmans... et d'autres avec eux. Un mercenaire avant l’heure et un combattant légendaire. Marc Fernandez est parti en VTT sur les traces de Rodrigo Díaz de Vivar, dit le Cid, de Burgos jusqu’à Valence. Il le raconte dans l'émission Le Temps d'un bivouac au micro de Daniel Fiévet.

🎧 ECOUTER | En Espagne sur la route du Cid

La Normandie avec Marcel Proust

Cabourg (le Balbec d'À la recherche du temps perdu), bien sûr, mais aussi Houlgate (le berceau de A l'ombre des jeunes filles en fleur, le deuxième tome d'À la recherche du temps perdu.), Deauville (lieu de ses vacances, enfant), Trouville ("Je suis fou de ce pays, le plus beau que je connaisse")... Qui mieux que Marcel Proust pour nous guider sur les chemins normands ?

🎧 ECOUTER et LIRE | "Depuis quelques jours, on peut contempler le calme de la mer dans le ciel redevenu pur, comme on contemple une âme dans un regard. Mais il n'y a plus personne pour se plaire aux folies et aux apaisements de la mer en septembre, puisqu'il est élégant de quitter les plages à la fin d'août pour aller à la campagne.... " Dominique blanc lit Les choses normandes de Marcel Proust.

🎧 ECOUTER | la série d'été : Un été avec Proust, de Laura El Makki

À New York avec Don DeLillo

La mégapole américaine est le théâtre de nombreux romans de l'écrivain originaire du Bronx. Les catastrophes surviennent à l'aéroport de Newark, au World Trade center...

Le Japon avec Amélie Nothomb

La romancière belge à succès est née au Japon. Le pays du Soleil-Levant est le décor des premiers livres d'Amélie Nothomb, à teneur plus ou moins autobiographique : Le Sabotage amoureux, Biographie de la faim, Ni d'Eve, ni dAdam, et Stupeur et Tremblements. Dans ce dernier ouvrage, elle raconte les humiliations subies en tant que Dame pipi. Le Japon est également au cœur d'un de ses livres plus récents : La Nostalgie heureuse, écrit après la catastrophe de Fukushima en 2011.

🎧 ECOUTER | plus d'émissions avec Amélie Nothomb

L'Indochine de Marguerite Duras

Ce pays de mousson, écrasé de moiteur, est le décor d’un célèbre roman qui a révélé l’une des grandes plumes de la seconde moitié du XXe siècle : Marguerite Donnadieu, dite Marguerite Duras, née en 1914 à Saïgon, et décédée en 1996, à Paris. En 1950, en pleine guerre d’Indochine, l’autrice publie le magnifique Un Barrage contre le Pacifique, récit à la fois intime et engagé, qui évoque sa jeunesse passée dans le sud de la péninsule indochinoise (l'actuel Cambodge), auprès d’une mère, ancienne institutrice, qui a cru au rêve colonial. Publié l’année même où sa mère est contrainte de rentrer en France, le livre est aussi un réquisitoire contre l’exploitation des indigènes par l’administration impérialiste.

La Provence de Giono

En Provence, Giono déteste le provincialisme. "Les tartarinades, les poèmes en mauvais provençal, c’est pour les pharmaciens, comme les analyses d’urine". Il aurait choisi en Provence les terres hautes. Lure. Albion. Leurs fermes fortifiées. L’une d’entre elles s’appelle Silence.

📖 LIRE | Bande dessinée : Le Chant du monde de Jean Giono magnifiquement adapté par Jacques Ferrandez

Les Cévennes avec Stevenson

Bien avant le film Antoinette dans les Cévennes, l'écrivain Robert Louis Stevenson nous emmenait sur les chemins cévenoles marcher avec un âne. L'écrivain traversa la région entre le 22 septembre et le 4 octobre 1878 en compagnie de Modestine. Il prit le temps d'apprécier les paysages, la rencontre avec les lieux où se sont déroulés une guerre entre le roi de France et les camisards en 1702.

Los Angeles avec James Ellroy

L'écrivain n’en aura jamais fini avec Los Angeles et avec l’histoire des Etats-Unis. Il a d'abord écrit le premier Quatuor de Los Angeles : Le Dahlia Noir, Le Grand Nulle Part, LA Confidential et White Jazz. Quatre romans mêlés d'éléments autobiographiques avec comme décor la tentaculaire ville californienne. Puis en 2015, il inaugurait un nouveau cycle avec Perfidia.

ECOUTER | James Ellroy, invité de Boomerang et de L'Heure bleue

Aller plus loin

