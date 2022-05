Cette coproduction franco-allemande de grande qualité, diffusée sur la plateforme france.tv, parvient une nouvelle fois à transformer le pas forcément très "funky" parlement européen en un savoureux décor de comédie burlesque !

La nouvelle saison de Parlement est diffusée sur la plateforme france.tv © Capture d'écran

On avait quitté la série à la fin de la première saison en 2020, avec Samy, cet assistant parlementaire un peu gauche, sur une victoire professionnelle et un échec sentimental. Le trublion est de retour ce lundi sur la plateforme france.tvpour pour dix nouveaux épisodes, toujours interprété par l'impeccable Xavier Lacaille.

Nouvelle saison, nouveau député

"La première saison de Parlement racontait l’histoire d’un jeune homme qui se surprend à s’engager dans un combat qui lui semble d’abord anecdotique et auquel il va finir par tout donner", raconte Noé Debré, le créateur de la série. "On retrouve dans cette deuxième saison notre héros aguerri, changé, qui va devoir apprendre à faire des compromis sans se compromettre. C’est la saison de la négociation avec le Conseil et la Commission, celle où les grandes idées du Parlement se confrontent aux intérêts des nations et à la rigueur des technocrates."

"C'est comme un début de saison sportive : on change de club, on cherche des nouveaux partenaires, mais on ne se retrouve pas forcément avec les bons coéquipiers", résume de son côté Xavier Lacaille.

Exit en effet le sympa mais pantouflard Michel Specklin (interprété par l'excellent Philippe Duquesne, toujours au casting), c'est maintenant de l'ambitieuse et cassante Valentine Cantel dont Samy est l'assistant parlementaire.

Vers une troisième saison

Si les gags restent particulièrement rafraichissants, cette saison 2 offre une nouvelle immersion dans les rouages, complexes, du parlement européen. Les héros, très attachants, sont assistants, députés ou lobbyistes, et ils parviennent à humaniser avec réalisme (les scénaristes sont bien documentés), ces institutions européennes parfois abstraites pour le grand public. C'était d'ailleurs l'une des motivations de Noé Debré au départ :

En démarrant Parlement, on s’était raconté que toutes les difficultés que l’on aurait à fabriquer cette série en nourriraient l’écriture. Cela s’est vérifié. C’est une série sur l’Europe qui nous fait vivre l’Europe.

Pour ne rien gâcher, un certain... Nicolas Demorand fait une apparition dans le 3è épisode. On retrouve aussi avec plaisir Luis Rego, dans le rôle d'un parlementaire portugais un peu dépassé par les événements.

Bonne nouvelle : une troisième saison est en cours d'écriture, mais d'ici là, il est donc possible de découvrir cette saison 2 sur france.tv, et France 5 propose aussi une séance de rattrapage de la première saison, tous les lundis à 21h.