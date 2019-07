Sur la plage ou en randonnée, sur un pédalo ou une chaise longue, dans le métro, le train ou l'avion, les émissions de France Inter vous accompagnent tout l'été, où et quand vous le voulez. Faites le plein !

Femmes puissantes | Léa Salamé

Samedi, 12h

Femmes puissantes, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. Deux mots qui sonnent bizarre à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes.

Cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante : Leïla Slimani, Delphine Horvilleur, Christiane Taubira, Béatrice Dalle, Laure Adler, Bettina Rheims, Carla Bruni et Amélie Mauresmo.

I love Legrand | Leïla Kaddour-Boudadi

Samedi, 10h

Leïla Kaddour-Boudadi retrace la vie du célèbre compositeur, chanteur et pianiste aux trois Oscars. Une série musicale en neuf mouvements.

La postérité, je m'en tamponne.

Et pourtant. Michel Legrand laisse derrière lui une oeuvre colossale, hors-norme. Il s'est essayé à tout et avec brio. Inclassable. Sur la planète Legrand, la musique se décline au pluriel tout en restant si singulière. Michel Legrand est un explorateur : classique, jazz, rock, variétés, comédies musicales. Il brouille sans cesse les cartes, passe d'un registre à un autre. Ce qui compte, c'est de rester en mouvement.

Cette série, il était prévu que Michel et Leïla la fassent ensemble. Il avait donné son accord. Et puis il est parti, laissant Leïla seule au pupitre...

Very Good Trip : Woodstock 1969 | Michka Assayas

Dimanche, 10h

Tout a commencé en 1969… 50 ans après, Michka Assayas raconte l’histoire de Woodstock.

Des idées pour demain | Valère Corréard

Samedi, 9h

Chaque semaine, une personnalité engagée pour la transition écologique évoque son parcours, ses engagements et son quotidien. Parmi les invités : Cyril Dion, Audrey Pulvar, Allain Bougrain-Dubourg, Isabelle Autissier, Pablo Servigne ou Zaz.

Au programme également, une initiative inspirante, un coup d’œil sur les solutions d’hier et la dernière fois que....

Regardez voir : photos mythiques | Brigitte Patient

Dimanche, 14h

en partenariat avec le magazine Fisheye

Il y a des photos si connues qu’on les voit dès qu’on en parle. Cet été, neuf photos iconiques qui, à travers leur histoire, racontent aussi la nôtre. Des récits prolongés par l’éclairage de prestigieux invités du monde de la photographie.

Au programme : Le Baiser de l’Hôtel de Ville de Doisneau, La petite fille brûlée au napalm de Nick Ut, Le Violon d’Ingres de Man Ray, Alice en mendiante par Lewis Carroll, John Lennon et Yoko Ono par Annie Leibovitz, Les Jumelles de Diane Arbus, Les premiers pas sur la Lune par la Nasa, Mohamed Ali et Sonny Liston par Neil Leifer, The Situation Room par Pete Souza.

Ciné qui chante

Une nouvelle saison de ballade enchantée au pays du cinéma : extraits de film, chansons et archives sont au rendez-vous, présentés et racontés par Laurent Delmas avec tous les jours un invité (actrice, acteur, cinéaste, chanteuse ou chanteur) qui proposera aux auditeurs sa programmation de chansons sur grand écran.

Le temps de méditer | Christophe André

Samedi, à 19h20

Après le succès du cycle de conférences de France Inter sur le bien-vivre ensemble avec Christophe André et Ali Rebeihi depuis la Maison de la radio, diffusé en simultané dans les salles de cinéma, France Inter propose cet été de retrouver le psychothérapeute, tous les samedis à 19h20.

Christophe André abordera neuf grands thèmes autour de la méditation : l'instant présent ; l'attention ; le corps et la santé ; la vie et la mort ; les émotions ; les pensées ; le lien et l'interdépendance ou encore l'engagement et l'action.

Le temps d'un bivouac | Daniel Fiévet

Lundi au vendredi, à 16h

Deux émissions en une. La première heure sera scientifique. La seconde plutôt tournée vers les voyages.

►►►UN PETIT PAS POUR L'HOMME

Chronique de l'espace | Jean-Pierre Luminet

Lundi au vendredi, à 8h55

Il y a cinquante ans, un homme marchait, pour la première fois, sur la Lune. Pour commémorer cette prouesse technologique, Jean-Pierre Luminet retrace, tout l’été, la fabuleuse épopée de l’exploration spatiale

À travers ces chroniques, l’astrophysicien, spécialiste des trous noirs et du Big Bang, délivre un important message : le véritable grand et noble objectif de l’exploration spatiale n’est pas de conquérir, mais de comprendre. Et en comprenant ce qui nous est étranger et si lointain, nous nous comprenons mieux nous-mêmes, en vue de construire un monde meilleur.

De la Lune à la Terre

Jules Verne et Hergé en ont rêvé. Neil Armstrong et Buzz Aldrin l'ont fait. Il y a 50 ans, ils furent les deux premiers êtres humains à fouler le sol lunaire. Revivez ce moment de l'épopée de la conquête spatiale à travers des reportages historiques et des témoignages rares.

►► POUR LES PLUS JEUNES

Les Odyssées

Un voyage dans le temps avec quelques grandes figures de l'histoire : Toutânkhamon, Christophe Colomb, les astronautes d'Apollo 11, Pu-yi, le dernier empereur de Chine ou encore Martin Luther King

OLI

Des histoires pour les tout-petits.

