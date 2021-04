5 000 spectateurs ont eu la chance d'assister à un concert à Barcelone, en Espagne, le 27 mars dernier. Un mois plus tard, aucun cluster constaté. De quoi faire rêver les musiciens, chanteurs et festivaliers français.

Concert-test à Barcelone, le 27 mars 2021 © AFP / Lluis Gene

C'est une nouvelle qui va redonner de l'espoir à amateurs et professionnels de musique, en manque de scène depuis bien trop longtemps. Un mois après un concert-test qui a eu lieu le 27 mars à Barcelone, avec 5 000 spectateurs dans la salle, les organisateurs ont annoncé ce mardi, par la voix du docteur Josep Maria Llibre, de l'hôpital Germans Trias i Pujol de Badalone, qu'il "n'y a aucun signe qui suggère qu'une transmission a eu lieu pendant l'événement".

Quelques cas de Covid-19 mais pas liés au concert-test

Sur le nombre total de spectateurs, tenus de porter un masque FFP2, seulement six ont été testés positifs deux semaines plus tard. Les autorités de santé estiment qu'aucun n'a été contaminé pendant l'événement : quatre ont été contaminés ailleurs et pour les deux autres les pourcentage de chance de contaminations pendant le concert sont très faibles, explique-t-on sans plus de précision. Il faut tout de même noter qu'aucun des spectateurs n'était tenu de se faire dépister quinze jours après, certains cas asymptomatiques sont donc peut-être passés entre les mailles du filet.

Malgré cette petite inconnue, la mairie de la ville se félicite. "Une fois de plus, Barcelone et la culture barcelonaise sont pionnières dans une situation inédite où il faut préserver l'activité culturelle avec toutes les garanties sanitaires", se réjouit le premier adjoint Jaume Collboni. Pour lui, c'est la preuve qu'il "est possible d'assouplir les restrictions et de combiner ceci avec les activités culturelles".

Le groupe de festivals et les promoteurs musicaux à l'initiative de l'expérience n'ont rien laissé au hasard : dépistage avec un test antigénique réalisé le matin-même du concert et port d'un masque FFP2.

En France, bientôt des concerts-tests ?

Vu de France, "ça corrobore ce qu'on pouvait imaginer", commente Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes de Belfort, sur France Inter, "même si on ne peut pas non plus préjuger des résultats de l'expérimentation sur laquelle on travaille". La co-fondatrice et directrice du festival We Love Green, Marie Sabot, est plus directe sur franceinfo. Pour elle, cela "prouve" qu'il est possible de prévoir des concerts "en s'organisant vraiment, structurellement et conjointement avec des services de santé". "On est prêts, l'APHP est avec nous", assure celle qui a fait partie de la délégation française qui a participé à l'événement barcelonais.

Les membres du Prodiss, le syndicat des principaux directeurs de spectacles, le directeur des Eurockéennes fait partie, veulent organiser un concert-test avec 5 000 spectateurs à l'Accor Arena à Paris, "certainement" durant la "troisième semaine de mai", assure Jean-Paul Roland. D'autres projets de concerts expérimentaux sont en discussions, dont un à Marseille, également à un stade avancé.

Ce qu'il manque encore, ce sont les financements : 900 000 euros au total pour le concert-test de l'Accor Arena. "Nous sommes justes pour arriver à jouer fin mai, pour que l'événement se fasse. Si nous n'avons pas de retours concernant les financements d'ici quelques jours, d'ici une semaine, nous serons obligés de repousser, ce qui serait vraiment dommage", explique Marie Sabot, "on espère que le gouvernement va répondre présent dans les jours à venir".

Il y a quelques jours, la ministre de la Culture reconnaissait sur BFMTV que l'organisation de concerts-tests était "compliquée" et "extrêmement coûteuse". Roselyne Bachelot assurait cependant que l'expérience à l'Accor Arena aurait bien lieu, "dans les quinze jours".