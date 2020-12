France Inter continue plus que jamais de se mobiliser pour faire vivre la culture, la scène et la musique sur son antenne. Pour cela, elle utilise ses deux marqueurs forts que sont l’humour et le live et vient ainsi à la rescousse des auditeurs avec une série de soirées très vivantes.

La radio toujours vibrante et la musique vivante : pas de couvre-feu sur France Inter ! © Radio France / Christophe Abramowitz

En décembre : pas de couvre-feu sur France Inter !

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, France Inter pense à ses auditeurs confinés depuis des semaines et privés de sorties culturelles et leur a concocté des soirées joyeuses, inédites et festives. L’occasion pour la chaîne de se mobiliser pour les artistes, le spectacle vivant et plus largement la culture frappée de plein fouet par la crise sanitaire.

Au programme donc, de l’humour et du live avec des artistes de la jeune scène française et des artistes confirmés, savant mariage que France Inter défend depuis toujours. Des soirées depuis les studios de France Inter ou de grandes salles mythiques comme La Cigale ou Le Bataclan, symboles d’unité et de rassemblement.

Humour 😃

HUMOUR CONNECTÉ

Nora Hamzawi et son spectacle, en direct à la radio "Public imaginaire"

► Dimanche 13 décembre, 21h à 23h : "On ne plaisante pas avec l’humour "« spécial radio »

En attendant la reprise du spectacle itinérant On ne plaisante pas avec l’humour en coproduction avec Houlala ! Productions, qui doit se produire encore dans une dizaine de salles partout en France, Daniel Morin et les humoristes de France Inter s’adaptent et posent leurs valises au Studio 104 de la Maison de la Radio pour une soirée unique et spécialement conçue par et pour la radio. A situation exceptionnelle, configuration exceptionnelle : le public qui aura la chance d’assister à la représentation sera connecté en visioconférence via l’outil Teams et les artistes sur scène pourront interagir avec eux car ils seront tous projetés sur un grand mur d’image dans le studio, micro ouvert. Les auditeurs d’inter pourront tenter leur chance en s’inscrivant via la newsletter humour de la chaine. Une soirée qui bénéficie du soutien de la SACD.

HUMOUR CONFINÉ

► Vendredi 27 novembre, de 21h à 22h : "Public imaginaire" de Nora Hamzawi

Nora Hamzawi a passé la soirée au studio 621 pour interpréter un spectacle unique et inédit. Ecrit pendant le confinement du printemps dernier, Public imaginaire est un monologue qui relate des émotions perçues face à la solitude. L’humoriste, seule en studio face à un public imaginaire : les auditeurs de France Inter ! Un spectacle à écouter sur notre site jusqu'à la fin de l'année.

Édouard dans la nuit ✨🌙

Edouard Baer en Studio © Radio France

SOIRÉES ILLUMINÉES

► Tous les samedis jusqu’au 19 décembre, de 21h à 23h : Édouard Baer et ses « Lumières dans la nuit »

Depuis le samedi 21 novembre, Edouard Baer revient, le temps de cinq « Lumières dans la nuit », illuminer les soirées des auditeurs, contraints à rester confinés chez eux. Le comédien, entouré d’invités et de son acolyte Jack Souvant, le reporter de l’émission, qui déambule dans les rues de Paris, tout en respectant les distances de sécurité bien entendu.

Musique 🎧

Ichon, Studio 104 de la Maison de la radio © Radio France

CRÉATION SYMPHONIQUE POP

► Mercredi 2 décembre, de 20h à 21h : Concert événement de Melody Gardot et l’Orchestre Philharmonique de Radio France en direct du studio 104 de la Maison de la Radio.

Après cinq années de silence, grand retour de Melody Gardot avec Sunset in the blue, album studio, sorti à la veille du deuxième confinement et qui marque une nouvelle collaboration avec l’arrangeur et compositeur Vince Mendoza. Pour cet unique concert mondial, la star américaine rencontre l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Dylan Corlay pour restituer le meilleur de ce dernier opus ainsi que quelques-uns de ses autres grands succès. Une soirée exceptionnelle présentée par André Manoukian.

UNE SOIRÉE, UN ARTISTE

► Jeudi 3 décembre, de 20h à 23h : Une soirée avec … Philippe Katerine

Après Dominique A, c’est au tour de Philippe Katerine de passer la soirée avec France Inter. 3 heures, 3 émissions, 3 ambiances ! Au programme : de l’intime, des coups de cœur, des surprises et bien sûr de la musique.

Philippe Katerine © Radio France / Christophe Abramowitz

20h, L’heure bleue de Laure Adler : Entretien au long cours avec l’artiste.

21h, Very good trip de Michka Assayas : Philippe Katerine endosse le rôle de DJ et diffuse les titres des albums qui ont guidé sa carrière.

22h, Côté Club de Laurent Goumarre : Rédacteur en chef de l’émission, Philippe Katerine invite et reçoit ses artistes coup de cœur.

CONCERTS JEUNE SCÈNE FRANÇAISE

► Lundi 7 décembre, à 21h : Concert triple-affiche de Barbara Carlotti, Delgrès et Hervé au Bataclan

Barbara Carlotti, auteure, compositrice et interprète, signe son 6ème album Corse, île d'amour pour un hommage à son île natale. Retour du trio Delgrès, composé de Pascal Danae, Baptiste Brondy et Rafgee avant leur nouvel album début 2021. Cela fait plus d’un an qu’Hervé fait parler de lui grâce à son premier album Hyper.

Une soirée présentée jusqu'à 23h par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud.

► Lundi 14 décembre, à 21h : Concert triple-affiche de Yael Naim, P.R2B et Bonnie Banane au Bataclan

Après Older, la chanteuse franco-israélienne Yael Naim revient avec Nightsongs, un nouvel opus. Pauline Rambeau de Baralon, alias P.R2B, nouvelle figure de la pop française, vient de sortir un premier EP, Des rêves, dans lequel elle mêle le chant et le langage parlé. La chanteuse et actrice, Bonnie Banane, vient de sortir son premier album, Sexy Planet.

Une soirée présentée jusqu'à 23h par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud.

► Lundi 21 décembre, à 21h : Concert triple-affiche de François & the Atlas Mountains, Prudence et Chilly Gonzales au Bataclan

Trois ans après Solide mirage, François & the Atlas Mountains revient avec un 7ème album, Banane bleue. Ancienne chanteuse du duo The Do, Prudence débute une aventure solo. Le pianiste canadien, Chilly Gonzales, revient avec A very chilly christmas, un opus essentiellement consacré à des reprises de chansons enneigées, notamment Douce nuit, sainte nuit ! Une soirée présentée jusqu'à 23h par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud.

GRAND CONCERT EN PUBLIC

► Jeudi 17 décembre, à 21h à 23h - Concert de Catherine Ringer, Alain Souchon et Benjamin Biolay, à La Cigale

Une soirée, un concert, 3 chanteurs qu’on ne présente plus. Connus des auditeurs depuis le début de leur carrière respective, ces trois artistes de la scène française se produisent pour la première fois ensemble pour France Inter. Et c’est dans la salle mythique parisienne qu’ils interprèteront des extraits de leur dernier album face à un public (jauge réduite).

Un concert présenté par Rebecca Manzoni.