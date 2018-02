Une recette de Carole Eckert et Bérangere Pélissard

La pâte, pour 8 personnes :

500G Farine

10g de sel

1 oeuf entier

250G de beurre

10cl d'eau

Mélanger la farine et le sel, à la main ou au robot, ajouter l'oeuf, puis le beurre et terminer avec l'eau.Chemiser le moule beurré, et intercaler les tranches des différents légumes taillés à la mandoline ( céleri, navet, pomme de terre, etc... ) .

Cuisson : 1h15 à 170 degrés.

