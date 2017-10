Une recette malaisienne de Jean-Christian Jury, invité chez François-Régis Gaudry dans "On va déguster", l'émission gastronomique de France Inter

Pâtes de Soba sautées au cinq épices © Sidney Bensimon

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

Pour 4 personnes

Pour les pâtes de soba :

500 g de pâtes de soba

1 cuil. à soupe d’huile végétale

Pour la sauce :

15 cl de jus d’orange frais

1 cuil. à soupe de fécule de maïs

1 cuil. à café de cinq-épices

1 cuil. à café de flocons de piment rouge pilés

2 cuil. à soupe de sauce de soja

2 cuil. à café de sirop d’agave

Pour le sauté :

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

500 g de champignons parés et émincés

280 g de petites carottes taillées en rondelles

1 oignon émincé

2 gousses d’ail finement émincées

520 g de fleurettes de brocoli

Cuire les pâtes de soba selon les indications figurant sur le paquet. Les égoutter puis les reverser dans la casserole. Incorporer l’huile végétale, mélanger puis couvrir et réserver.

Pour préparer la sauce, mélanger les ingrédients dans un saladier et fouetter. Réserver.

Pour préparer le sauté, chauffer l’huile d’olive à feu moyen dans une casserole. Ajouter les champignons, les carottes, l’oignon et l’ail et sauter 5 minutes, jusqu’à ce que l’oignon et l’ail soient dorés. Ajouter le brocoli, couvrir et cuire 5 à 6 minutes en remuant de temps à autre jusqu’à ce que les légumes soient entre tendres et croquants. Ajouter la sauce et laisser épaissir 3 minutes en remuant.

Transférer les pâtes dans un saladier de service. Verser les légumes en sauce par-dessus, mélanger et servir aussitôt.