Une recette extraite du livre d'Alessandra Pierini : La mozzarella, dix façons de la préparer (ed. Epure)

Mozzarella et tomates © Getty

250 g de mozzarella

500 g de pâtes courtes de votre choix

2 belles tomates

200 g de thon en conserve à l’huile d’olive

150 g de mascarpone

50 g de parmesan râpé

1 cuillère de pignons

1 bouquet de basilic

huile d’olive

sel, poivre

Mixez dans un robot les feuilles de basilic, l’huile d’olive, le parmesan, les pignons, le mascarpone et une pincée de sel.

Coupez la mozzarella et les tomates en cubes que vous mélangerez au thon égoutté et coupé en morceaux dans un plat avec un trait d’huile d’olive. Salez légèrement et poivrez si nécessaire.

Faites cuire les pâtes al dente dans beaucoup d’eau bouillante et salée, selon le temps de cuisson indiqué sur le paquet.

Prélevez 2 cuillères d’eau de cuisson à rajouter à la crème de basilic pour la rendre plus souple.

Égouttez les pâtes et assaisonnez aussitôt dans un plat avec la crème de basilic et, tout en mélangeant, ajoutez la mozzarella, la tomate et le thon.

Servez sans attendre pour ne rien perdre en saveurs. Un plat chaud-froid qui a surtout sa place sur les jolies nappes estivales.