Augustin Trapenard a reçu Patti Smith à l'occasion de la réédition de son livre "Just Kids" chez Gallimard. L'écrivain lui parle de ce qui , aujourd'hui lui fait peur : Donald Trump, le réchauffement climatique, l'escalade des armements nucléaires... (Ré)écoutez-la.

Patti Smith explique au micro d'Augustin Trapenard ce qui l'inquiète aujourd'hui :

"Je ne suis pas seulement inquiète, j'ai le cœur brisé, je me sens trahie, en colère.

Je n'arrive même plus à regarder les infos à la télé parce que je ne supporte pas d'entendre la voix de notre président ou de regarder son visage.

Tout ce qu'il dit me dégoûte : soit c'est faux ou c'est un mensonge, c'est pompeux, c'est brutal…

Il n'a jamais rien dit qui me fasse me dresser en me disant "Ah, d'accord, il y a quand même un peu de bonté dans cet homme ou de bonnes idées, jamais.