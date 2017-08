Une saison culturelle à l'arrivée de la ligne grande vitesse

Paysages Bordeaux 2017 ©

En plaçant Bordeaux à 2h04 de Paris, la ligne à grande vitesse rapproche de facto la capitale aquitaine de grandes villes internationales telles que Londres ou Bruxelles. D’un même élan, elle rend plus promptement accessible l’offre culturelle du territoire bordelais et de sa région.

Pour accompagner cette étape historique, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont imaginé paysages bordeaux 2017 : une saison culturelle d’exception, qui prend appui sur les temps forts de l’agenda local (Saison Street Art, Été Métropolitain, Ocean Climax, Agora, Relâche, le FAB…) et sur ses principaux opérateurs. Plus de 86 événements !

Ocean Climax © Aucun(e)

Sylvain Tognelli © Aucun(e)

Clé de voûte du projet : la 7e édition d’Agora, biennale de Bordeaux, architecture - urbanisme - design, dont la thématique centrale, liée aux « paysages », irrigue l’ensemble de la Saison.

Paysages Bordeaux 2017 © Aucun(e)

Du 25 juin au 25 octobre, nourries des talents de la scène régionale, nationale et internationale, une centaine de propositions artistiques puisant dans tous les champs de la création égrèneront ainsi leurs « paysages » singuliers.

Axe fort de la programmation : le lancement d’expositions thématiques dans l’ensemble de la ville, amorcé dès le 8 juin avec le plasticien Daniel Firman (et son célèbre éléphant « Würsa ») à la Base sous-marine, suivi, entre autres, du photographe bordelais Marc Montméat, qui dévoilera le 24 juin place Pey Berland et à l’Hôtel de ville ses Paysages traversés - un regard unique sur le plus grand chantier ferroviaire d’Europe.

La Saison a pris son envol avec en point d’orgue le week-end inaugural de la LGV (1er et 2 juillet), marqué par une spectaculaire installation lumineuse et sonore de Pablo Valbuena dans la gare Saint-Jean, un choix de sculptures anthropomorphes d’Antony Gormley disséminées dans l’espace public, ou encore, la toute dernière création de la chorégraphe Mathilde Monnier.

Luzinterruptus © Aucun(e)

Après quatre mois de foisonnement créatif, c’est la 2e édition du FAB (Festival International des Arts de Bordeaux Métropole) qui viendra clore cette parenthèse culturelle inédite, avec un show de la compagnie Carabosse faisant appel au feu, sur le site des Bassins à flot.

Placés au cœur de l’événement, notamment par le biais d’un concours photo participatif, les habitants seront plus que spectateurs : acteurs à part entière du succès de la manifestation. paysages bordeaux 2017 convoque enfin de prestigieuses signatures artistiques, dont l’architecte-paysagiste Bas Smets, commissaire d’Agora 2017 ; le designer Ruedi Baur, auteur de l’identité visuelle de la Saison ; ou le romancier Marc Dugain, qui fera (re)vivre l’événement au fil d’une chronique singulière.

Tinbox © Aucun(e)

racine série de déjeuners sauvages © Aucun(e)

Et tant d'autres à découvrir !