Une nouvelle vie en Normandie et un nouvel album pour Pete Doherty, qui signe en tandem avec Frédéric Lo, "The Fantasy Life Of Poetry & Crime". Le chanteur britannique a reçu France Inter à Étretat dans la demeure où tout a été composé.

Pete Doherty et Frédéric Lo dans la cuisine de leur maison-studio © Radio France / Matthieu Culleron

C’est dans une maison sur les hauteurs d’Étretat que la collaboration entre Frédéric Lo et Pete Doherty, venu en voisin, s’est concrétisée. Au départ le chanteur anglais était simplement venu enregistrer une reprise de Daniel Darc pour un futur album hommage au chanteur français décédé en 2013 (Frederic Lo a travaillé en tandem avec Daniel Darc sur deux de ses derniers albums publiés en 2004 et 2007). La plupart des pièces de cette grande bâtisse se sont alors transformées en studio pour enregistrer ce disque, "The Fantasy Life Of Poetry & Crime", atypique dans la discographie de Pete Doherty.

FRANCE INTER : Comment s’est passée cette collaboration inattendue ?

PETE DOHERTY : "À l’époque, je me débattais avec ma guitare pour trouver des mélodies qui ne soient pas trop évidentes. Bien sûr, les chansons doivent être évidentes mais les belles mélodies doivent être complexes et fragiles. À l’époque j’étais très influencé par Townes van Zandt [un chanteur de country et folk américain - Ndlr] et les "Basement tapes" de Bob Dylan [enregistrements cultes réalisés avec le groupe The Band en 1967, mais dont certains ne seront publiés qu'en 1975 sous la forme d'un album baptisé "Basement tapes" - Ndlr]. J’adorais les moments de magie capturés en particulier par ces dernières.

Mais c’est vrai que quand j’ai entendu "Inutile et hors d’usage" de Daniel Darc [composé justement par Frédéric Lo - Ndlr] pour la première fois... eh bien j’ai pleuré ! Il me semble que c’est le compliment ultime. La musique parvient encore à me faire ça. Un peu comme une ferveur religieuse. Ses textes m’ont parlé immédiatement et intimement. À cette époque de ma vie, j’étais un peu fragile et fracturé. Arrêter l’héroïne a été une sacrée épreuve pour moi. Je crois au pouvoir de la musique et de la poésie. Elles sont parfois plus puissantes que la vraie vie."

Vous avez mis The Libertines de côté pour pouvoir achever ce projet ?

"J’étais tellement investi dans ce qu’on faisait, j’y ai mis beaucoup d’énergie. On pourrait penser que ma complicité artistique avec Carl Barât [chanteur et guitariste avec qui Doherty a fondé The Libertines - Ndrl] est la chose la plus importante mais finalement ce n’est pas avec Carl que j’ai écrit ces chansons. C'est vrai qu'on compose ensemble depuis 20 ans et d’ailleurs, pour être honnête, ma première pensée quand Fred m’a fait écouter les chansons a été de dire qu’on pourrait utiliser ces titres pour un album des Libertines. Et la réponse a été 'non' immédiatement !

Les gens me disent : 'Pourquoi tu joues avec ce type qu’on ne connait pas ? Il ne fait pas partie de la famille !' Mais ces chansons sont nées ici dans cette maison grâce à Fred. Il y’a beaucoup de rivalités entre moi et Carl. On est toujours en compétition. On est très jaloux l’un de l’autre ! Lui aussi utilise son énergie différemment en ce moment en composant d’autres chansons pour d’autres gens mais… elles ne sont pas aussi bien que celles-ci ! Pardon, je m’excuse… C’est bien une radio française n’est-ce pas ? Il ne pourra pas écouter ça !"

La pandémie a été une source d’inspiration à l’évidence…

"Évidemment la pandémie mais surtout les contraintes qui en découlaient. L’amour pour de nouveaux écrivains aussi m’a inspiré les chansons. J’ai par exemple découvert Maurice Leblanc, l’auteur américain Dashiell Hammett, James Ellroy également avec son récit noir de l’Amérique, et enfin Hunter S. Thompson. Je me suis plongé à fond dans leurs œuvres et ça a eu un impact sur ce disque."

Vous avez pu suivre le monde à travers les réseaux sociaux ?

"Je ne peux pas avoir un téléphone parce que ça me rend dingue ! Je peux passer des heures sur les réseaux sociaux à regarder ce qu’il se passe et c’est fini ! Je clique sur un compte twitter et j’y suis encore trois jours plus tard ! C’est trop dangereux, c’est irrésistible pour moi. C’est comme une drogue. Mon plan c’est de planter des arbres ici à Étretat, mais je dois acheter du terrain d’abord !"

Vos chiens vous ont même inspiré des paroles sur "Rock & roll Alchemy" ?

"Ah mon dieu c’est une histoire si gênante pour moi ! J’étais convaincu que des gens avaient volé les os que j’avais donnés à mes chiens. C’était une nuit où il faisait très froid et les chiens étaient heureux parce que je leur avais ramené des gros os super juteux de la boucherie. Et quand je suis revenu un peu plus tard, ils avaient disparu ! Les chiens étaient attachés donc ils n’avaient pas pu les emporter ! Je suis sorti et là j’ai vu quatre Français dans la rue qui discutaient. Et là me suis vraiment énervé. On a même failli se battre. Et puis deux jours plus tard, j’ai retrouvé les os. Ils les avaient enterrés devant eux avec une précision inimaginable. Ils avaient recouvert le trou avec de la terre et rajouté des feuilles dessus ! Je parle de cet évènement dans un des titres mais il y’a plusieurs significations. L’idée que quelqu’un te vole tes os, c’est une image qui a beaucoup de sens. Il y’a aussi une connotation sexuelle il me semble..."

The Fantasy Life Of Poetry & Crime, de Frédéric Lo et Pete Doherty. En concert à Paris le 5 mai et le 5 juin au festival Art Rock à St Brieux