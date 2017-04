Recette tirée de "Super nature - 100 recettes gourmandes - Certifié bon et sain de Catherine Kluger"

Légers, friables et délicatement parfumés par la noix de cajou torréfiée, le sarrasin et le sésame, ces biscuits sont pour moi une version moderne des sablés de ma grand-mère.

Pour environ 25 sablés

Préparation : 20 minutes

Temps de repos : au moins 1 heure

Cuisson : 12 minutes

125 g de noix de cajou torréfiées

130 g de farine de sarrasin

130 g de farine

½ cuill. à café de levure chimique

240 g de beurre mou

160 g de sucre complet

1 pincée de sel

2 cuill. à café d’extrait de vanille naturel

1 cuill. à café de graines de sésame blanc

1 cuill. à café de graines de sésame noir

1. Je mixe les noix de cajou pour obtenir une poudre que je mélange aux 2 farines.

2. Je travaille ensuite le beurre, le sucre, le sel et l’extrait de vanille jusqu’à obtention d’un mélange homogène et crémeux.

J’utilise souvent un robot car c’est un peu long à la main.

3. J’ajoute ensuite le mélange noix de cajou et farines, la levure pour obtenir une pâte – sans trop pétrir – que je laisse reposer

au réfrigérateur au moins 1 heure, bien aplatie dans un fi lm alimentaire.

La pâte peut rester plusieurs jours au réfrigérateur ou être congelée.

4. Une fois reposée, je l’étale au rouleau sur un plan de travail fariné ou entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur une hauteur d’environ 1,5 cm.

5. Je répartis les graines de sésame sur le dessus (j’appuie délicatement pour les faire adhérer) et je découpe, soit au couteau soit avec un emporte-pièce (de la forme de votre choix), des petits biscuits que je pose sur une plaque du four recouverte de papier sulfurisé.

6. Je cuis les biscuits à 180 °C pendant 10 à 12 minutes. Stockés dans une boîte hermétique, ils se conservent plusieurs jours.

