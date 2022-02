Cette peur a toujours été alimentée par un imaginaire collectif trompé par les fausses représentations et les préjugés, notamment au cinéma, faisant avant tout du requin un prédateur mangeur d'humains. Plongée dans les abysses avec l'océanographe François Sarano, qui déconstruit les idées reçues.

Les requins victimes de nos fausses idées reçues. Le plongeur et océanographe François Sarano vous explique tout © Getty / Gerard Soury

Le plongeur et océanographe François Sarano consacre sa vie aux océans et à la vulgarisation scientifique des animaux marins, en particulier les requins, que l'on connait encore très mal et qui sont victimes, selon lui, de nombreux "a priori". Car il n'est pas rare que la bande originale du célèbre film de Steven Spielberg "Les dents de la mer" ("Jaws") résonne dans nos oreilles dès qu'on évoque le sujet…

Cette passion pour les abysses, l'ancien chef d'expédition à bord de la Calypso (navire océanographique sous le commandement de Jacques-Yves Cousteau) la fait également vivre via de nombreux documentaires, dans lesquels il interroge la vie sauvage maritime et rappelle les enjeux de la protection des océans et de l'écosystème marin. Ses plongées et ses plus grandes rencontres sous-maritimes, il les raconte dans son dernier livre "Au nom des requins" (Actes Sud, 2022).

Au micro de Daniel Fiévet dans l'émission "Le temps d'un bivouac", il est venu rappeler combien il est plus que jamais essentiel de repenser notre rapport de perception avec les requins, bien plus menacés en réalité que menaçants. Dans "Les P'tits bateaux", animée par Noëlle Bréham, il en a profité pour déconstruire les idées reçues sur les requins en répondant à Nina, 5 ans, qui lui demandait "pourquoi les requins étaient méchants".

Les requins ne sont pas "méchants" et nous ne sommes pas leur proie

L'océanographe commence par rappeler que notre vision est trompée par nos considérations anthropomorphiques qui nous conduisent souvent à prêter des attentions humaines à des animaux dont les sens et la perception du monde est tout autre. Mais au-delà de cela, ils ne nous considèrent pas comme une proie : "La méchanceté, c'est une volonté de faire mal, une volonté de blesser quelqu'un. Or, les requins, comme tous les êtres vivants, ne font que se nourrir lorsqu'ils mangent une proie.

Mais le requin, contrairement à nous les hommes, se trompe très rarement. Une centaine de fois par an dans le monde. Et souvent, d'ailleurs, après s'être trompés, ils relâchent le surfeur ou le nageur parce que nous ne faisons pas partie de leurs proies. Si nous étions au menu, il y aurait des dizaines d'accidents tous les jours. En effet, des rencontres hommes/requins, il y en a des milliers tous les jours.

Mais il arrive que le requin se trompe de temps en temps lorsque l'eau est trouble, lorsqu'il est dans une situation où tous ses sens ne lui permettent pas de véritablement voir qui est en face de lui

Les requins ne mangent pas les hommes, ne considèrent pas les hommes comme des proies. Cela a pris des années et des années de rencontres pour comprendre à quel point on s'est longtemps trompés à leur sujet.

Il faut souligner que, d'une manière générale, les requins mangent très peu et lorsqu'ils ont mangé, ils prennent beaucoup de temps pour digérer. Deux cents grammes par jour suffit à un requin ordinaire, pour trois kilogrammes pour un grand requin blanc d'une tonne et demie - ce qui est très peu".

Les requins sont plus souvent intimidés par les plongeurs

Le requin, contrairement à beaucoup d'animaux marins, a peur des hommes et s'en méfie : "Au pire, ils peuvent nous considérer comme des concurrents. Mais ils sont tellement méfiants et timides qu'il faut souvent les attirer pour pouvoir les filmer. Ils vous le montrent en effectuant toutes sortes de manifestations, en rabaissant leurs nageoires, en ouvrant leur gueule pour essayer de vous intimider.

Souvent, si vous ne fuyez pas, si vous n'êtes pas intimidé, c'est lui qui est décontenancé et qui part devant vous

Il faut avant tout faire preuve de calme et de patience, non pas par sécurité, mais pour pouvoir s'en approcher le plus possible sans les faire fuir.

Le risque zéro n'existe jamais : qu'en est-il des accidents ?

FS : "Même si c'est très rare, les accidents peuvent arriver, notamment chez les surfeurs sur les côtes réunionnaises. On en compte 100 par an dont 10 conduisent à un décès. Il suffit qu'il y ait un requin particulièrement explorateur, suffisamment affamé pour tenter une morsure singulière, quand bien même les autres requins de la même espèce ne mordront pas".

C'est toujours par méprise que l'accident arrive

Le requin est bien menacé par l'homme

Ces animaux restent bien plus menacés que menaçants aujourd'hui. Le spécialiste en profite pour dresser un état des lieu des populations de requins à travers les océans du monde. Car si les premières espèces sont apparues il y a plus de 400 millions d'années et qu'ils représentent une lignée du vivant qui a survécu à plusieurs crises d'extinction, il se pourrait qu'ils ne puissent certainement pas survivre à celle qui les menace aujourd'hui.

"Cela s'explique biologiquement par leur reproduction particulièrement lente au départ" explique François Sarano. "Ils ont une maturité sexuelle tardive et ont très peu de jeunes requins au cours de cette reproduction. Par conséquent, le requin ne supporte pas une pression de prédation et d'exploitation effrénée que l'homme leur impose car elle ne leur permet plus d'atteindre l'âge de maturité sexuelle et de se reproduire suffisamment. Si leur cycle de reproduction leur a permis de passer toutes les extinctions, il est possible qu'aujourd'hui notre exploitation les fasse disparaître.

36 % des espèces de requins sont en danger critique d'extinction

