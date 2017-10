Largo Winch repart pour une nouvelle aventure à cent à l'heure dans "L'Etoile du matin" avec son dessinateur habituel et un nouveau scénariste Eric Giacometti.

Détail d'une planche de "L'Etoile du matin", 21e aventure de Largo Winch, de Philippe Francq et Eric Giacometti © Dupuis

Modernisé par son nouveau scénariste, Eric Giacometti, le héros multimilliardaire évolue au sein de la nouvelle économie, rencontre des altermondialistes, et les Anonymous et fait face au plus moderne des bugs boursiers. On a demandé à Philippe Franck, le dessinateur de la série, ce que ce changement d'auteur apporte à conception de l'univers de Largo Winch et de commenter pour le site de France Inter deux planches de L’Etoile du matin.

Largo sans Jean Van Hamme

"Ça change beaucoup de choses. Le travail depuis 25 ans avec Jean Van Hamme, le scénariste historique de la série, était rodé. On y a pris beaucoup de plaisir. Mais Jean s’est lassé de la BD et a voulu se lancer dans le théâtre. Le fait de travailler avec Eric Giacometti, un ami, fait entrer un grand vent d’air frais dans l’atelier. Dans les activités artistiques, s’il y a des habitudes, c’est… une mauvaise habitude ! Il faut se garder de ça."

Une scène de cinéma

"Pour moi, c’était une terre vierge. Mais je connaissais cette pyramide sans jamais y être allé au Mexique. J’imagine que mes parents ou des amis avaient dû la visiter et m’en parler. Il y a toujours des scènes d’actions cinématographiques dans Largo Winch. C’est une question de nombre d’images et de mise en scène. Ce qui tombait bien ici, c’est que j’avais de la place pour ménager la surprise de l’arrivée de l’avion. Comme ça, on ne s’y attend pas, enfin, pas trop. Au moment où je dessine cette scène, j’ai une petite idée de l’effet que je veux provoquer."

Planche tirée de L'Etoile du matin, 21e aventure de Largo Winch de Philippe Francq et Eric Giacometti / Dupuis

Un clin d’œil à une célèbre série

"Ce clin d’œil à l’actrice Robin Wright dans House of Cards est une arme à double tranchant. Il ne faut pas la reproduire telle quelle, mais il faut aussi que le lecteur puisse la reconnaître du premier coup. C’est un « truc » que je n’utilise pas systématiquement. Et en tous les cas pas avec des personnages très présents dans la BD. Si j’ai énormément de scènes avec ce personnage qui doit être ressemblant, il y aura toujours un moment où le lecteur pensera : « Ah, elle n’est pas très bien dessinée, Robin Wright… » ou « on ne la reconnait pas ». Comme ce personnage féminin est importante dans l’histoire, mais en apparaissant très peu au fil de l’album, c’est un risque que je pouvais prendre. D’habitude, je m’inspire plutôt d’amis, de membres de ma famille, quand le casting que j’ai envie de servir le permet."

Planche de l'Etoile du matin, 21e aventure de Largo Winch de Francq et Giacometti / Dupuis

L'Etoile du matin, tome 21 de Largo Winch de Philippe Francq et Eric Giacometti est paru chez Dupuis

