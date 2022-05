Philippe Jaenada reprend minutieusement les éléments d'un fait divers qui a marqué son temps et révèle, que par intérêt, lâcheté, indifférence ou bêtise, tout le monde a failli, ou menti. "Au printemps des monstres" (Mialet Barrault) est en compétition pour le 48è Prix du Livre Inter.

Mardi 26 mai 1964, Luc Taron, onze ans, fait une fugue, est kidnappé et tué. Un homme qui signe l'étrangleur couvre la police et les médias de lettres de provocation et d'injures. Lucien Léger, c'est son nom, sera arrêté. Il avouera avant de se rétracter et deviendra le plus vieux prisonnier de France puisqu'il sera incarcéré pendant 41 ans. Voici brièvement le fait divers. Au Printemps des monstres, le livre n'est pas un épisode de Columbo ou de Cold Case. On pourrait dire que le livre est sa méthode, celle d'un enquêteur minutieux jusqu'à l'obsession et la profusion. Chaque porte qui s'entrouvre vaut qu'on s'y engouffre, quitte parfois à déboucher sur un cul de sac. Le lecteur avance en même temps que lui. Et si surprises il y a, c'est la laideur humaine et la corruption morale qui surgissent à chaque pas.

Philippe Jaenada a enfilé le costume d'enquêteur et nous entraine derrière lui sur les lieux du crime, là ou vivait tel ou tel protagoniste. Il est notre envoyé spécial et nous invite à le suivre en nous disant 'venez, on verra bien ce qu'on va trouver'. Au risque peut-être de nous perdre en route.

C'est mon travail, justement, d'essayer que le lecteur ne me quitte pas

"Je me suis assez rapidement rendu compte que dans ce genre d'affaire extrêmement nébuleuse, complexe, mystérieuse, soit il fallait tout explorer, comme ce fut le fameux livre de Georges Perec, "La tentative d'épuisement d'un lieu parisien" ou il y s'assied à une terrasse et ou il note tout ce qu'il voit. Soit ça ne valait pas la peine."

Au cours de ces recherche, l'auteur a redécouvert les années 60. Une réalité bien loin de l'image d'Epinal qu'il en avait : "Pour moi, les années 60, c'est un peu le paradis perdu. C'est un peu une époque ou tout était facile, coloré, lumineux. La musique, le rock n roll, le plein emploi. J'ai découvert que pas du tout. Lucien Léger, par exemple, mangeait de la viande une fois par mois et quand il avait des légumes verts, c'était la fête. Alors qu'il avait un emploi. En fait, c'était une période noire. Je me suis rapidement rendu compte que tous les gens qui avaient 20, 30, 40 ans dans les années 60 c'était des gens qui avaient les pieds dans les années 40, c'est à dire dans la collaboration. Moi qui pensais faire le tableau d'une société nouvelle, j'ai été le premier surpris. Il y a de nombreuses pages de livres qui sont consacrées à la collaboration, à la guerre, à l'Occupation, Parce que les gens qui vivaient en 1964 sont des gens qui faisaient des choses plus ou moins honorables pendant la guerre."