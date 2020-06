Danse, théâtre, cirque, arts plastiques, musique, performances, Plaine d'artistes se décline en trois mouvements et se transforme en scènes ouvertes au public

Plaine d'Artistes La Villette © Marie Victoroff

Cet été, dans le cadre de« l'été culturel et apprenant» initié par le ministre de la Culture, plus de 50 artistes, toutes disciplines confondues, investissent La Villette, pour transformer le site en un vaste champ d'expérimentation : Plaine d'Artistes.

En étroite collaboration avec des institutions culturelles prestigieuses (Centre Pompidou, CND, IRCAM...) et en associant tous les partenaires du parc (Villette Makerz, Hall de la Chanson, Théâtre Paris-Villette, Fées Numérique...) La Villette met à la disposition des artistes tous ses espaces intérieurs et extérieurs (Grande Halle, Folies, Le Périphérique, pelouses, jardins...) pour inviter le public à découvrir, sous des formes inédites, en accès libre et gratuit et dans les conditions sanitaires requises, le travail de recherche, de répétition, de construction et de création en cours d'élaboration. Ainsi, spectacles, concerts et expositions laissent la place à la découverte des coulisses de la création.

CÔTÉ COULISSES

Bartabas, Angelin Preljocaj, Mourad Merzouki, Marion Motin, François Chaignaud, Dieudonné Niangouna, Thierry Collet, Bouziane Bouteldja, Anne Nguyen, Lucie Antunes, Thomas Quillardet, Norah Krief et Frédéric Worms, Collectif XY, Anne-Laure Liégeois… lèvent le voile sur leur travail et font accéder le public au plateau, au hasard de sa déambulation sur le site, pour découvrir un geste artistique en train de se créer. Une occasion aussi pour les artistes de tenter un geste différent, inattendu, inachevé, prometteur peut-être.

Bouziane Bouteldja / Nicolas Habas

LES MOYENS DU BORD

La Villette et le Centre Pompidou unissent leurs efforts pour offrir à huit artistes un espace propre à la réalisation d’une œuvre éphémère réalisée dans la Grande Halle. Une célébration de la jeune création en France avec Julie Béna, Gaëlle Choisne, Julien Creuzet, Mathieu Kleyebe Abonnenc, Anne Le Troter, Julien Prévieux, Maxime Rossi, Simon Rouby et Native Maqari.

Durbar Horse Simon Rouby Photographie numérique Processions du Durbar, Zaria, Nigeria, 2018 / SIMON ROUBY & NATIVE MAQARI

CÔTÉ JARDINS

L’IRCAM invite à un parcours sonore avec Biotope, des vidéos d’artistes contemporains dont Boltanksi, seront projetés sur les arbres de La Villette, le CND Centre national de la danse propose, avec Green Factory, à 6 équipes d’artistes d’investir le parc, tandis que les plasticiens Romain Vicari, Victor Cord’homme, Adrien Ledoux et la photographe Adeline Care ponctueront le parc de leurs installations. Le jeune public pourra aussi déambuler tout l’été sur cette plaine d’artistes avec « Ré-craie-ation » un parcours récréatif Little Villette entre fresque, circuit et mandala géant.

Jardins passagers / William Beaucardet

► En collaboration avec

CENTRE POMPIDOU Les Moyens du bord (du Périphérique)

IRCAM Biotope

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE

