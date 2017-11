En affichant 30,3 millions de téléchargement en octobre, France Inter atteint un nouveau record. Vos préférences vont vers l'humour, la culture, la science et les questions de société.

30,3 millions de podcast, nouveau record pour France Inter © Getty

Humour, culture, science, histoire et société... ou comment paraphraser cette devise érigée telle une mission donnée à l'audiovisuel public à sa naissance : "informer, éduquer, divertir". Voilà en tout cas les grandes thématiques qui remportent le plus de suffrages chaque mois dans vos téléchargements.

L'humour a vos faveurs, puisqu'on trouve dans le top 10 des podcasts : Par Jupiter ! d'Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker (champions toutes catégories avec un peu plus de 4 millions de téléchargements par mois), Le Moment Meurice (1,8 million), La Bande Originale de Nagui (près d'1 million), Le Billet de Charline (près d'1 million) et le fil de podcast "Humour" (2,4 millions) qui regroupe tous les rendez-vous humoristiques de la chaîne.

Egalement dans les hauteurs de ce classement :

Le trio de tête des hebdos :

Qui êtes-vous ?

Le "podcasteur" de France Inter est avant tout sur le territoire français métropolitain (72%).

Les 28% restant sont un peu partout sur le globe. On compte ainsi près d'un million de téléchargements aux Etats-Unis et le même chiffre en Belgique. Suivent la Suisse, le Canada, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Et à titre anecdotique, en ce mois d'octobre, nous avons eu un téléchargement depuis la Guinée-Bissau, six dans les îles Féroé, sept depuis le Saint-Siège, neuf dans les îles Caïmans, 13 sur les îles Cook et 18 au Groenland.

Enfin, vous téléchargez tout au long de la journée mais avec trois pointes entre 18h et 20h, 22h et minuit et entre 8h et 10h.

Des fils de podcast ciblés

Des entretiens en longueur avec ceux qui font l'actualité cinématographique et littéraire. Des invités qui se dévoilent au micro d'Augustin Trapenard, Laure Adler, Antoines de Caunes, Kathleen Evin ou Eva Bester.

Retrouvez ces grands entretiens dans deux fils de podcast dédiés :

Le ciné club de France Inter (Lien RSS ou via Itunes)

(Lien RSS ou via Itunes) La bibliothèque de France Inter (Lien RSS ou via Itunes)

Vous pouvez également vous abonner aux fils déjà existants :