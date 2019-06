France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des grandes figures de l'histoire. Au travers de 10 épisodes écrits par Laure Grandbesançon, vivez la découverte des Etats-Unis, la révolution Française, la chute du dernier empereur chinois, les fouilles de la vallée des rois en Egypte, etc.

Le grand voyage de Christophe Colomb : 1492, la découverte de l’Amérique.

Il y a 500 ans, les hommes pensent que l’Océan Atlantique est infranchissable. Tous, sauf un, Christophe Colomb, un navigateur très curieux, qui a envie de découvrir ce qu’il se cache derrière l’horizon, au large du Portugal, pour rejoindre les Indes. Guillaume Meurice interprète Colomb dans cette grande aventure qu’est la découverte de l’Amérique non dénuée d’embûches et de difficultés que Christophe Colomb a su déjouer avec panache.

Mission Apollo 11 : l’histoire du premier homme à avoir marché sur la Lune.

Retour sur une aventure qui a marqué le monde des années 60 : la conquête spatiale. A l’époque, la Russie et l’Amérique se livrent bataille sur terre mais aussi dans l’espace. Pour asseoir leur puissance, les Américains se fixent un objectif, marcher sur la Lune avant les Russes. Ce récit relate cette vertigineuse aventure qu’ont vécue Neil Amstrong et Buzz Alrin. Des préparatifs au retour sur Terre, embarque pour la mission Apollo 11 avec ces deux astronautes qui ont marqué l’histoire.

Calamity Jane, une histoire d’aventures dans les grands espaces du Far West.

Calamity Jane est une femme qui vit dans le grand Ouest américain à l’époque de la Ruée vers l’Or. Elle aime l’aventure, les bagarres, la nature, les saloons, etc. Un jour, une épidémie surgit en ville. Calamity n’a peur de rien et se donne corps et âme pour soigner les habitants. Calamity Jane a un grand cœur et cette dévotion lui vaut d’être connue dans toute l’Amérique. A la fin de sa vie, elle aimait raconter « J'ai connu la Ruée vers l'Or, j'ai participé à des expéditions, j'étais amie avec Wild Bill et surtout j'ai vécu libre. »

L’histoire du monstre du Loch Ness.

Cette histoire un tantinet farfelue se passe en Ecosse, dans les Highlands. Une terre magnifique au nord du pays. Il y fait froid et les longues routes sont rythmées par des lacs, des montagnes, des châteaux en ruine. A en croire les récits écossais, cette zone géographique serait majoritairement habitée par des moutons et des fantômes. Un autre habitant fait son apparition il y a maintenant une centaine d’années, sous l’apparition d’un monstre nommé Nessie. Il aurait été vu dans le lac du Loch Ness, mais avons-nous des preuves ? Plonge avec nous pour découvrir les mystères du lac.

Martin Luther King, le combat d’un homme pour son rêve.

Voici l'histoire d'un homme qui avec la force d'un discours a réussi à changer le cours de l'Histoire. Aux Etats-Unis dans les années 50, le sud du pays fait subir une politique terrible et brutale envers les noirs, que l’on appelle la ségrégation. Martin Luther King s’est battu toute sa vie pour que les noirs aient les mêmes droits que les blancs. Entouré par de nombreux hommes et femmes noires, Martin Luther King marche pour la dignité, la justice et l’égalité de tous. Le rêve de ces hommes devient réalité à partir de 1964 lorsque le Président Johnson signe alors le Civil Righ Act.

Puyi : l’histoire incroyable du dernier empereur de Chine.

L’histoire du dernier Empereur Chinois se déroule à l’aube du 20ème siècle. La Chine est alors sur le point de faire la Révolution et c’est seulement 4 ans après être monté sur le trône que Pu Yi doit abdiquer. La Chine change alors de leader et remplace son Empereur par un Président. Le récit présente ensuite les nombreuses vies de cet Empereur sans pouvoir et les vicissitudes dans lesquelles il se retrouve à son insu.

Les aventuriers du grand froid : l'expédition d'Ernest Shakelton

La folle et glaçante aventure d’Ernest Shackleton et de son équipage à la découverte de l’Antarctique ! L’espérance et la persévérance sont les maîtres mots de cette aventure navale. Les grandes expéditions n’ont pas toujours été des succès mais celles qui ont échoué n’ont pas toujours connu de fin aussi joyeuse. Alors que tout l’équipage est pris dans les glaces à -50°C, grâce à la ténacité de leur capitaine, tous les matelots rentrent sains et saufs de cette expédition aux mille rebondissements.

Pauline Léon, une femme au cœur de la Révolution française

Pauline Léon est une femme du 18ème siècle pas comme les autres. A l’époque l’égalité homme-femme n’existe pas et Pauline Léon compte bien participer à la Révolution Française. Elle s’associe à Claire Lacombe pour créer « la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires » un club uniquement réservé aux femmes où l’on étudie la loi et la constitution. En 1789, Pauline Léon participe à la prise de la Bastille. Ce récit présente la participation d’une révolutionnaire engagée dès les premières heures de cet événement historique.

Toutankhamon, ou la découverte d’un tombeau royal.

Cette histoire permet de vivre la découverte du tombeau de Toutankhamon, le onzième pharaon de la XVIIIᵉ dynastie, période apogée de la civilisation égyptienne antique. La découverte de la momie en 1922 revient à l’archéologue Howard Carter et Lord Carnavon, un égyptologue britannique. A l’époque, les moyens de fouilles archéologiques n’étaient pas aussi précis et puissants. L’émotion que suscitait une telle découverte était donc d’autant plus incroyable et grande que ce type d’expérience était rare.