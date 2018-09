Une création originale

Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? Découvrez la nouvelle série audio France Inter : des contes pour les 5-7 ans, imaginées et racontées par Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Alain Mabanckou…

À découvrir dès le 5 septembre 2018

"Nadine et Robert les poissons rouges" – Une histoire audio racontée par Delphine de Vigan

Un père emmène son fils enterrer l'un de ses poissons rouges qui vient de mourir. Mais dans Paris, la tâche ne se révèle pas si commode. Père et fils doivent ruser pour trouver une dernière demeure calme, agréable et même aquatique au petit poisson.

"Le coq solitaire" – Un conte imaginé par Alain Mabanckou

Alain Mabanckou nous raconte l'histoire du Grand-Père Moukila et de son double animal "le coq solitaire", dans un village africain. La légende veut qui si l'un meurt, l'autre part avec lui. Dans le village, tout allait très bien jusqu'à l'oncle Pandi décide de qu'il fallait manger le coq pour Noël...

"Olga, le canard, et le petit garçon battu" – Une grande aventure pour les petits racontée par Geneviève Brisac

Un canard demande l'aide d'une jeune fille pour aider un petit garçon battu à échapper à la cruauté, aux insultes et à la maltraitante de son père. Alors que le petit garçon et son père sont à la piscine, l'équipée sauvage décide d'intervenir, avec l'aide de tous les copains volatiles du coin. Et même une petit poule qui vole sur le dos en criant "Youpi !"

"Lucia Petite Poète" – Une histoire du soir inventée par Yannick Haenel

Une petite fille qui veut impressionner sa meilleure amie décide de lui expliquer comment les étoiles tiennent dans le ciel. Pour préparer sa mission, elle lit des livres et découvre les pouvoirs mystérieux et enchanteurs de la lecture. Elle découvre alors qu'au-delà d'expliquer le fonctionnement des étoiles, la poésie permet d'aller les rejoindre.

"Le renard et le poulailler" – Une fable de Guillaume Meurice

Alors que Bernadette, Josette et Colette, trois poules discutent tranquillement de philo et de liberté dans leur poulailler, un renard vient toquer à la porte. Si la liberté existe, dit le renard, il faut me laisser entrer chez vous. Les poules circonspectes décident de voter pour savoir s'il faut laisser entrer le renard dans le poulailler. Une fable sur la liberté et la loi du plus fort…

Les auteurs

Delphine de Vigan / Nemo Perier Stefanovitch

Delphine de Vigan

Conteuse hors-pair, Delphine de Vigan s’est imposée en quelques fictions comme l’une des romancières les plus célèbres du paysage littéraire français.

Exigeante, populaire et toujours surprenante, elle œuvre depuis son premier roman Jour Sans Faim (Grasset, 2001) à romancer les maux et les violences de notre époque. Alliant succès public et plébiscite critique, elle est notamment l’auteure de Rien ne s’oppose à la nuit (Lattès, 2010) ou D’après une histoire vraie (Lattès, 2015), bestsellers avec lesquels elle a remporté, entre autres, le Prix du roman Fnac 2011, Le Prix Renaudot 2015 et le Prix Goncourt des Lycéens 2015.

Pour la première fois, en exclusivité pour OLI, Delphine de Vigan a imaginé une histoire pour les enfants.

Alain Mabanckou / Nico Thérin

Alain Mabanckou

Esthète de la langue autant que de la sape, Alain Mabanckou est aujourd’hui le fier artisan d’une langue flamboyante et fantaisiste. Né au Congo-Brazzaville, ce romancier, essayiste, poète et dandy a déjà signé une trentaine de publications.

Des ouvrages comme des ponts entre la France et l’Afrique, pour réfléchir aux pouvoirs de la langue et au désir de raconter. Lauréat notamment du Prix des cinq continents de la francophonie 2005, du Grand prix littéraire d'Afrique noire 1999 et du Prix Renaudot 2006, il est l’auteur de romans à succès comme Mémoires de porc-épic (Seuil, 2006), Black Bazar (Seuil, 2009) ou plus récemment Petit Piment (Seuil, 2015).

Il n’avait plus écrit pour les enfants depuis 2010.

Geneviève Brisac

Geneviève Brisac

Femme de lettres engagée, vice-présidente de l’association Bibliothèque sans frontières, Geneviève Brisac enchante les grands lecteurs autant que les petits.

Auteure d’une quinzaine d’ouvrages pour les adultes, dont Les Filles (Gallimard, 1987), Week-end de chasse à la mère (L’Olivier, 1996), récompensé du Prix Fémina et plus récemment Vie de ma voisine (Grasset, 2017), elle s’attache à explorer les troubles de l’intime et les tremblements du monde.

Éditrice historique de l’École des Loisirs, Geneviève Brisac a aussi signé près d’une trentaine de livres pour enfants. Notamment les aventures d’Olga, petite fille intrépide et rebelle qu’elle met en scène à nouveau, spécialement pour OLI.

Yannick Haenel / 2017 Francesca Mantovani / édition Gallimard

Yannick Haenel

Avec ses airs d’éternel adolescent rêveur, Yannick Haenel est l’un des écrivains les plus en prise avec le monde qui l’entoure.

Politique dans Les Renards pâles (Gallimard, 2013), historique dans Jan Karski (Gallimard, 2009), il se révèle surtout poétique et farfelu dans Tiens ferme ta couronne (Gallimard, 2017), roman virtuose finaliste du dernier Prix Goncourt, et Prix Médicis 2017. Révélé par Cercle (Gallimard, 2007), Prix Décembre et Roger Nimier, Yannick Haenel déploie dans ses livres un univers à l’onirisme burlesque et à la fantaisie réjouissante.

Lui, non plus, n’avait jamais écrit pour les enfants. C’est avec la complicité de sa fille de 8 ans, qu’il a sauté le pas pour OLI.

Guillaume Meurice / Patrick Gaillardin / Flammarion

Guillaume Meurice

« Comique d’investigation », humoriste humaniste, guitariste punk à texte mais sans chien et puis – soyons honnête – sosie improbable de Richard Gere, Guillaume Meurice est un incontournable des ondes de France Inter.

Mais ce n’est pas tout ! Car entre la scène et les chroniques, l’éloquent Bourguignon a mis son sens du verbe au service d’un premier livre, Cosme (Flammarion, 2017), aux charmes rimbaldiens. Il y chronique l’incroyable histoire vraie d’un autodidacte sans diplôme qui fait la nique aux spécialistes en trouvant le sens caché d’un poème de Rimbaud. Un premier texte pour raconter la poésie, le goût des mots et la liberté qu’ils accordent. Et de liberté, il est justement question dans la jolie fable que Guillaume Meurice a imaginée pour OLI.

L'équipe

Une série originale pensée et produite par Léonard Billot

Réalisation : Lola Costantini

Générique spécialement composé pour OLI par Charles de Boisseguin, le leader du groupe « L'impératrice »