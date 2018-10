L’écrivain Michel Zink a été élu jeudi 18 octobre à l’Académie française. Spécialiste de la littérature française du Moyen-Âge, il avait réalisé sur France Inter une série de chroniques estivales,"Bienvenue au Moyen-Âge", que nous vous proposons de (re)découvrir.

Michel Zink est professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Institut, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. À côté de nombreux ouvrages consacrés à la littérature du Moyen-Âge, il est l'auteur de plusieurs romans, Le Tiers d'amour, Arsène Lupin et le mystère d'Arsonval, ainsi que de contes et d'un livre consacré à ses lectures d'enfance.

Le 18 octobre, le médiéviste a été élu à l'Académie Française : Michel Zink a pris le fauteuil n°37, anciennement celui de René Girard (mort en 2015). Cette nomination est l'occasion de (re)découvrir Bienvenue au Moyen Âge sur France Inter, des chroniques diffusées en août 2014, dans lesquelles Michel Zink proposait de revisiter le Moyen-Âge, à travers ses romans, ses légendes, ses chansons et ses troubadours.

Bienvenue au Moyen-Âge

Il n’a pourtant pas bonne presse ce pauvre Moyen-Âge. Nous connaissons l’expression : « Nous ne sommes plus au Moyen-Âge !»... C'est rarement un compliment. Mais tout change quand on le regarde avec les yeux de la poésie.

Pourtant, les châteaux et les forêts, les princesses, les chevaliers, les monstres, les merveilles et les aventures… tout cela nourrit encore aujourd’hui notre imaginaire, celui des enfants avec les dessins animés de Walt Disney, celui des adolescents avec les jeux de rôles et l'heroic fantasy, celui des adultes avec les adaptations comme le fameux Kaamelott d'Alexandre Astier...

Quelques chroniques à découvrir

A-t-il seulement existé ce roi Arthur ? Qui était-il ?

Bien avant Steven Spielberg et les Monty Python, le premier à parler du Graal fut Chrétien de Troyes. Mais qu'est-ce vraiment que le Graal ? Un vase de fécondité, une corne d'abondance, un ciboire contenant une hostie, le Saint Calice ?

À l'instant où le philtre d'amour cesse d'agir, Tristan et Iseult devraient cesser de s'aimer - et pourtant, c'est à cet instant qu'ils commencent à s'aimer vraiment...

Le Roman de la rose : rêve d'une éducation amoureuse, rêve érotique, que le poète n'a pas compris faute d'une expérience de l'amour...

Saviez-vous que c'est par les textes liturgiques que s'est officialisé le changement de la langue ? Dans Le _Manuscrit de Fleury_, par exemple, une partie des vers est en français, l'autre en latin.

