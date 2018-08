Et si on restait encore un peu en vacances. Toutes les émissions qui ont rythmé notre été sont toujours disponibles en podcast. Voyages, pop culture, Histoire, musique, cinéma.... au gré de vos envies, goûtez encore un peu l'heure d'été.

(Ré)écoutez les podcast de l'été © Getty

Au programme :

Le temps d'un bivouac par Daniel Fiévet

Blockbusters par Frédéric Sigrist

Pierre Desproges

Ciné qui chante par Laurent Delmas

On s'fait des films par Guillemette Odiccino

Un été avec Paul Valéry par Régis Debray

Etienne Daho, fan de pop

La vraie vie des héros de l'antiquité par Giulia Sissa

Des idées pour demain par Valère Corréard

Le temps d'un bivouac

Deux heures d’aventures et d’évasion pour comprendre de quoi est fait le monde et rencontrer celles et ceux qui le parcourent. Daniel Fiévet vous entraîne dans les pas des explorateurs les plus divers.

Le temps d'un bivouac © Radio France / Christophe Abramowitz

► Téléchargez les émissions de l'été (Via iTunes ou un lien RSS)

► Le site de l'émission

Blockbusters

Une plongée dans ces hits du cinéma / de la littérature, ces albums de légende, ces séries inoubliables… Pour cette deuxième saison de Blockbusters, Frérik Sigrist a décidé d'aller plus loin dans l’exploration de la "pop culture" ! de Steven Spielberg à David Bowie en passant par Tomb Raider, Netflix ou DC Comics...

Blockbusters © Radio France / Christophe Abramowitz

► Téléchargez les émissions de l'été (Via iTunes ou un lien RSS)

► Le site de l'émission

Pierre Desproges

Durant tout l'été, France Inter vous a permis de replonger dans l'humour de Pierre Desproges grâce à deux de ses rendez-vous incontournables.

Pierre Desproges © Radio France

Les chroniques de la haine ordinaire

► Téléchargez les chroniques de l'été (Via iTunes ou un lien RSS)

► Le site de l'émission

Les réquisitoires du tribunal des flagrants délires

► Téléchargez les émissions de l'été (Via iTunes ou un lien RSS)

► Le site de l'émission

Ciné qui chante

Une balade enchantée au pays du cinéma : extraits de film, chansons et archives sont au rendez-vous, présentés et racontés par Laurent Delmas avec tous les jours un invité (actrice, acteur, cinéaste, chanteuse ou chanteur) qui propose aux auditeurs sa programmation de chansons sur grand écran.

Ciné qui chante © Radio France / Christophe Abramowitz

► Téléchargez les émissions de l'été (via iTunes ou flux RSS)

► La page de l'émission

On s'fait des films

Réalisateurs, comédiens, opérateurs, ingénieurs du son… portrait de ceux qui font du cinéma dans l’ombre ou dans la lumière.

On s'fait des films © Radio France / Christophe Abramowitz

► Téléchargez les émissions de l'été (Via iTunes ou un lien RSS)

► Le site de l'émission

Etienne Daho, fan de pop

Cette année, les Médias Francophones Publics consacrent leur feuilleton estival à Étienne Daho, Une série de neuf épisodes écrite et réalisée par Jean-Luc Lehmann et Matthieu Ramsauer (RTS).

Rencontre avec Etienne Daho dans son appartement de la Butte Montmartre. C'est l'après-midi, imaginez, un salon minimaliste avec une table carrée, des fauteuils blanc cassé et une discothèque géante dans laquelle le chanteur conserve ses trésors.

Daho, fan de pop

► Téléchargez les émissions de l'été (Via iTunes ou un lien RSS)

► Le site de l'émission

Un été avec Paul Valéry

Un été avec Paul valéry

► Téléchargez les émissions de l'été (via iTunes ou flux RSS)

► La page de l'émission

La vraie vie des héros de l'antiquité

La vraie vie des héros de l'antiquité © Getty

Médée, Jason, Déjanire, Héraclès, Pénélope, Ulysse, Agamemnon, Andromaque, Hector, Achille... Qui sont-ils/elles ? Quelle est leur vraie vie ? Ces personnages habitent les tableaux et les sculptures du Musée du Louvre, mais aussi l’œuvre de Picasso, l’opéra, le cinéma, la science-fiction et les jeux vidéo. Ils sont là, parmi nous.

Giulia Sissa, chercheuse en anthropologie, nous révèle le dessous du quotidien des Héros de l’Antiquité. Direction la Grèce. La Grèce ancienne, à la rencontre de créatures fabuleuses, nées de l’imagination de poètes et raconteurs.

► Téléchargez les émissions de l'été (Via iTunes ou un lien RSS)

► Le site de l'émission

Des idées pour demain

Un mode d’emploi pour une transition durable à l’échelle de chacun. Alimentation, consommation, citoyenneté, mobilité, zéro déchet... Tous les thèmes de la vie quotidienne sont abordés pour (re)prendre le contrôle selon son rythme et ses envies.

Des idées pour demain © Radio France / Christophe Abramowitz

► Téléchargez les émissions de l'été (Via iTunes ou un lien RSS)

► Le site de l'émission

Les fils de podcast

France Inter a imaginé pour vous des fils de podcasts spécifiques, regroupant des émissions à écouter. Des films thématiques selon vos centres d'intérêt. Et un fil musical pour celles et ceux qui aiment fredonner et danser.

Abonnez-vous :