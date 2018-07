La recette des boulettes ou quenelles d’aubergines du chef Giuseppe Giovanni Di Martino du restaurant "Cappero Rosso" à Pizzo Calabro.

Polpette di Melanzane © Radio France / François-Régis Gaudry

Ingrédients pour 4 personnes

4 petites aubergines

1 œuf

10 olives noires dénoyautées

15 câpres à l’huile d’olive ou au sel et dessalées

1 gousse et demie d’ail

10 tiges de persil plat

20gr de pecorino râpé (fromage de brebis)

50 gr de chapelure de pain (si possible maison)

1 pincée de sel

Huile d’olive pour frire

Préchauffez le four à 200°. Lavez et équeutez les aubergines. Pratiquez des trous avec une fourchette sur toute la surface des légumes pour en faciliter la cuisson. Enfournez les aubergines entières pendant 15/20 min. et retournez-les à mi-cuisson.

Sortez les aubergines du four, laissez-les refroidir, coupez-les en deux et ôtez la pulpe fondante à l’aide d’une cuillère. Déposez-la dans un plat.

Hachez finement l’ail, le persil, les câpres, les olives et rajoutez-les à la pulpe d’aubergine avec le pecorino râpé en mélangeant bien avec une fourchette. Ajustez de sel si nécessaire.

Prenez une assiette creuse et battez-y l’œuf avec une pincée de sel. Formez des petites quenelles avec la préparation à base d’aubergines. Trempez-les dans l’œuf, d’abord, et dans la chapelure ensuite.

Faites chauffer dans une poêle une bonne quantité d’huile d’olive et faites-les frire 2 min. de chaque côté jusqu’à qu’elles soient bien dorées et croustillantes. A déguster chaudes sur un lit de roquette.

