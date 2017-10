Une recette d'Angèle Ferreux- Maeght, qui était invitée chez François-Régis Gaudry dans "On va déguster", l'émission gastronomique de France Inter

Porridge de sarrasin © Aurelie Miquel

Préparation en 5 minutes - cuisson en 5 minutes - pour 1 personne

450 ml de lait d’amande (ou autre lait végetal)

100 g de flocons de sarrasin (ou d’avoine sans gluten)

1 filet de sirop d’érable

Fruits de saison (banane, poire, mangue, baies de Goji…)

Faites chauffer le lait à petits bouillons. Quand il est bien chaud, ajoutez les flocons et le sirop d’érable. Mélangez bien et servez aussitôt avec des fruits de saison et des super aliments. Bon à savoir : si vous consommez ce porridge froid, ajoutez avant de le servir une nouvelle portion de lait végétal et mélangez bien.