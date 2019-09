Merce Cunningham – pour et à partir de la danse – son héritage aujourd’hui tiraillé entre différentes tendances

Merce Cunningham 1987 © Peter Hujar

Pour sa première édition en 1972, le Festival d’Automne à Paris accueillait un event de Merce Cunningham, inaugurant une longue histoire commune – jusqu’en 2009 et Nearly 90, dernière pièce du chorégraphe américain.

A l’évocation du nom de Merce Cunningham, on pense d’abord abstraction, collaborations artistiques, on visualise les académiques, leurs variations de couleurs et de formes ; on se représente les constructions spatiales semblables à des toiles abstraites, la virtuosité et la fluidité de l’exécution, les courants entrecroisés de corps, les flux de mouvements traversant la scène ; on songe également à l’utilisation des technologies numériques de modélisation du mouvement vers la fin de sa vie, alors qu’il ne pouvait plus danser lui-même, a l’extraordinaire variété de sa palette chorégraphique.

Mais en laissant revenir ces images, il ne faudrait pas laisser de côté la part expérimentale de celui qui a bouleversé les codes de son art, en le débarrassant de son folklore narratif et de sa théâtralité : les events, l’usage du hasard, les collaborations avec toute l’avant-garde artistique de son époque, Marcel Duchamp, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, La Monte Young ; un élargissement du périmètre de la danse fondé sur une exigence de liberté et de radicalité – soutenue par la personnalité de John Cage, qui fut son compagnon, son directeur musical et son plus proche collaborateur.

Le Festival d’Automne à Paris vous propose de grands événements :

La Fabrique : John Cage & Merce Cunningham au centre national de la Danse les 28 et 29 septembre

Merce Cunningham et John Cage 1972 / James Klosty

Week-end Merce Cunningham : Dans le cadre du portrait Merce Cunningham, le Théâtre de la Ville offre un week-end de films et de conférences les 5 et 6 octobre

John Cage Merce Cunningham Robert Rauschenberg 1964 / Douglas Jeffrey

MERCE CUNNINGHAM / PETTER JACOBSSON / THOMAS CALEY - Sounddance / Fabrications / For Four Walls - CCN – Ballet de Lorraine : au Théâtre national de la Danse avec le Théâtre de la Ville du 12 au 16 octobre

Petter Jacobsson Merce Cunningham, CCN – Ballet de Lorraine Sounddance / Laurent Philippe

MERCE CUNNINGHAM - Cross Currents / Pond Way / Walkaround Time - 3 Ballets : The Royal Ballet / Opera Ballet Vlaanderen / Ballet de l’Opéra national de Paris : au Théâtre national de la Danse avec le Théâtre de la Ville du 22 au 26 octobre

- 3 Ballets : The Royal Ballet / Opera Ballet Vlaanderen / Ballet de l’Opéra national de Paris : au Théâtre national de la Danse avec le Théâtre de la Ville du 22 au 26 octobre MERCE CUNNINGHAM - Summerspace / Exchange / Scenario - Ballet de l’Opéra de Lyon au Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville du 14 au 20 novembre et au Points Communs / Théâtre des Louvrais les 13 et 14 décembre

- Ballet de l’Opéra de Lyon au Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville du 14 au 20 novembre et au Points Communs / Théâtre des Louvrais les 13 et 14 décembre MERCE CUNNINGHAM / MIGUEL GUTIERREZ - RainForest / Cela nous concerne tous (This concerns all of us) - CCN – Ballet de Lorraine : à la MC93 du 28 au 30 nov, au Théâtre de Beauvaisis les 3 et 4 déce et au Théâtre Paul Eluard de Bezons le 12 déc

Miguel Gutierrez CCN – Ballet de Lorraine, Cela nous concerne tous This concerns all of us / Laurent Philippe

MERCE CUNNINGHAM / Cunningham x 100 - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris à la Villette Grande Halle le 30 nov

- Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris à la Villette Grande Halle le 30 nov MERCE CUNNINGHAM / Rambert Event à la Villette Grande Halle avec le Théâtre de la Ville du 4 au 7 déc

à la Villette Grande Halle avec le Théâtre de la Ville du 4 au 7 déc MERCE CUNNINGHAM ALESSANDRO SCIARRONI - Winterbranch / TURNING_motion sickness version - Ballet de l’Opéra de Lyon au CENTQUATRE avec le Théâtre de la Ville du 18 au 21 dec

Alessandro Sciarroni TURNING motion sickness / Michel Cavalca

Les Warm Up Sessions avec Lafayette Anticipations : Merce Cunningham / CCN Ballet de Lorraine au Théâtre Paul Eluard de Bezons le 7 déc et Merce Cunningham / Ballet de l’Opéra de Lyon - Lafayette Anticipations le 15 décembre

: au Théâtre Paul Eluard de Bezons le 7 déc et - Lafayette Anticipations le 15 décembre SOIRÉE VIDÉO-DANSE MERCE CUNNINGHAM à la La Briqueterie le 12 déc

Le Festival d'Automne à Paris