DIFFICULTÉ ****

préparation : 40 min

Cuisson : 1h 10 min

Pour 8 personnes

2 poulets

2 poivrons verts

2 poivrons rouges

1 courgette

1 poireau

5 carottes

2 tomates

8 bananes plantains mûres

4 oignons blancs

1 gousse d’ail

150 g de gingembre

2 cuillères à soupe de pâte de curry vert

100 ml de fond de volaille

4 cuillères à soupe d’huile

1 bain de friture pour les bananes plantains

Sel, poivre

2 verres d’eau

Mise en place

Je nettoie les poulets et les coupe en petits morceaux. Je découpe les légumes nettoyés en bâtonnets (poivrons, courgettes, tomates, carottes), je pèle les oignons, le poireau, l’ail et la moitié du gingembre que j’écrase au mixeur avec un verre d’eau. J’épluche les bananes plantains et je les coupe en rondelles et en bâtonnets.

Progression

J’assaisonne les poulets avec le sel, le poivre, la pâte de curry vert, le gingembre, les oignons et l’ail écrasés, et les laisse mariner 1 heure au frais.

Dans une grande casserole à feu vif, je mets 3 cuillerées à soupe d’huile et j’ajoute les poulets qui doivent rissoler pendant 30 minutes à feu chaud. Je verse ensuite un verre d’eau et le fond de volaille, puis j’incorpore les carottes, les poivrons et les courgettes que je laisse cuire 15 minutes. Je rectifie l’assaisonnement si nécessaire et laisse réduire jusqu’à l’obtention d’une sauce légèrement épaisse.

Pendant ce temps, je fais frire les bananes plantains pendant 12 minutes dans un bain de friture (200 °C) et je les égoutte sur du papier absorbant avant de les ajouter aux poulets.

