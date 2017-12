Une recette de Juan Arbelaez

Ingrédients :

Poulpe

quinoa

mikan (mandarine)

copeaux de radis redmeat et greenmeat

oignons rouges pickles

piment padrone

fleur de coriandre

Coriandre

Pour les oignons pickles :

Une dose de Sucre

Deux doses de Vinaigre de vin blanc vieux

Trois doses d’Eau

Oignons rouges

Découper les oignons en rondelles à la mandoline

Faire Bouillir eau sucre et vinaigre.

Méthode :

Cuisez le poulpe dans un four vapeur a 100 degrés pendant une heure. Si vous n’avez pas de four vapeur, cuisez dans une grande casserole avec de l’eau non salée !!! Débarrassez et laissez refroidir 10 minutes à l’extérieur puis au réfrigérateur jusqu’à total refroidissement.

Ôter le bec du poulpe et l’intérieur puis rincer le à l’eau froide.

Cuire la Quinoa, à la casserole comme un risotto.

Laisser Refroidir,

Assaisonner avec Herbes Hachées et jus de Citron

