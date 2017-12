Interview de Rian Johnson, le réalisateur du 8ème épisode de Star Wars "Les derniers Jedis". Rian Johnson réalisera aussi la future Trilogie. Il répond au micro de Matthieu Culleron.

Capture d'écran de la bande annonce officielle du 8e épisode de Star Wars © -

Matthieu Culleron : Quel a été le plus grand défi pour vous en tant que réalisateur de ce nouvel épisode ?

Rian Johnson : Je suis un grand fan de Star Wars et de George Lucas depuis que je suis enfant. J'ai fait une école de cinéma parce que j'avais lu un livre sur George Lucas. Et donc avant de faire ce film, je me suis créé une bulle avec les acteurs. Etant un fan de Star Wars depuis 40 ans, connaissant parfaitement l'immense "fan base" des films, sachant parfaitement ce qu'ils aiment et ce qu’ils n'aiment pas, je connais la complexité de la chose.

Donc l'idée était de ne plus penser à tout ça et de faire uniquement confiance à mon propre sentiment de fan. J'ai donc dit à toute l'équipe : "Il faut qu'on soit heureux sans se préoccuper de l'extérieur, sinon on va faire un mauvais film et la dernière chose que les fans veulent c'est un mauvais film." C'est la première décision importante que j'ai dû prendre. Une fois qu'on a décidé cela, la suite a été beaucoup plus facile.

Je ne voulais pas avancer l'histoire d'un an. Je voulais exactement que l'on sache ce qu'il allait advenir. Et maintenant on sait ! - Rian Johnson

Matthieu Culleron : "Les derniers Jedis" commence là où le "Réveil de la force " se termine ?

Rian Johnson : Oui, je voulais voir ce qui allait se passer entre Rey et Luke. Je ne voulais pas avancer l'histoire d'un an. Je voulais exactement que l'on sache ce qu'il allait advenir. Et maintenant on sait !

Capture d'écran de la bande annonce de Star Wars Les derniers Jedis / -

Matthier Culleron : Luke est très impressionné par les pouvoirs de Rey, il en a presque peur n'est-ce-pas ?

Rian Johnson : Je crois que vous pouvez lire beaucoup de choses dans son regard et d'ailleurs, je crois que le travail à faire dans ce film a été justement de plonger dans le regard de Luke à la fin du "Reveil de la Force" et d’essayer de deviner ce qu'il pense. C'est tout le sens du film.

Matthieu Culleron : Après toutes ces années, comment s'est comporté Mark Hammil sur le plateau ?

Rian Johnson : Je peux simplement imaginer combien cela a dû être étrange pour lui. Il a été si merveilleux sur le plateau. Il est si drôle, c'est un grand conteur d'histoires. Il a plein d'anecdotes sur les films de Star Wars mais pas uniquement. Il parle de ses programmes télés préférés, il fait toutes les voix, il a fait rire toute l'équipe ! Mais je ne peux qu'imaginer son émotion sur le plateau.

Nous n'avons rien touché à la prestation de Carrie Fisher dans le film. C'est exactement ce que nous avions prévu. - Rian Johnson

Matthieu Culleron : Une émotion rétrospectivement avec la présence de Carrie Fisher...

Rian Johnson : Bien sûr ! Pendant le tournage on a passé des moments merveilleux avec Carrie. Lorsqu'on perd quelqu'un dans la vie, on n'imagine jamais que ça peut arriver. Ca a été pour nous tous une tragédie inattendue.

Carrie Fisher - Capture d'écran bande annonce Les Dernier Jedis / -

Matthieu Culleron : Est-ce que cela a eu un impact quelconque sur l'histoire ?

Rian Johnson : Non, le film était entièrement terminé lorsque c'est arrivé. Sa prestation est, je le crois, très belle. Et nous n'avons rien touché à sa prestation dans le film. C'est exactement ce que nous avions prévu.

Matthieu Culleron : Combien de nouveaux personnages dans ce nouveau film ? Et que dire sur les plus mignons, les Porgs ?

Rian Johnson : Ah mais pour moi le plus mignon c'est Benicio Del Toro [rires]. Il est bien plus adorable que les Porgs. On a envie de lui pincer les joues [rires]. En fait il y a trois nouveaux personnages principaux. Laura Dern, Benicio Del Toro, Kelly Marie Tran et le Porg. Le Porg est le dernier Jedi donc il est très important !

Capture d'écran de la bande annonce "Les derniers Jedis" / -

Matthieu Culleron : Pouvez-vous confirmer que vous serez aux manettes de la prochaine trilogie ?

Rian Johnson : Oui, [rires] ça fait bizarre de le dire mais oui !

Matthieu Culleron : C'est le début d'une nouvelle histoire ? Quelque chose de totalement différent ?

Rian Johnson : Parfaitement. Le tout début de quelque chose totalement différent ! Et ces nouvelles possibilités m'excitent énormément !