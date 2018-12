Claude Ponti, grand nom de la littérature jeunesse, se lance lui aussi dans l'aventure du pocast "Oli" et propose un conte audio pour les enfants, à découvrir ici.

Claude Ponti est l'un des grands noms de la littérature jeunesse française, de par sa production prolifique (près de deux albums par an), son succès auprès des enfants du monde entier, et son style inimitable. Il fut aussi l'un des premiers à souffler un vent de renouveau sur la littérature jeunesse, faisant toujours appel à l'intelligence du lecteur, quelque soit son âge.

Pour Claude Ponti, l'aventure de la littérature jeunesse a commencé en 1986. Sa fille Adèle était née peu de temps auparavant, et le jeune père s'était mis en tête de lui écrire (et dessiner) une histoire : cela a donné L'Album d'Adèle, détonnant et atypique. Un album qui tranchait dans la littérature jeunesse de l'époque, plutôt classique.

Depuis, l'auteur a fait paraître environ une soixantaine d'albums : Pétronille et ses 120 petits, L'Arbre sans fin, Okilélé, La Venture d'Isée, Tromboline et Foulbazar... Chaque album est une pépite, on y retrouve des éléments propres au style de Ponti : le plaisir de chercher des surprises dans les illustrations, des jeux de mots ou des expressions atypiques inspirées d'expressions enfantines dans les textes, le plaisir du verbe...

Aujourd'hui, Claude Ponti a répondu à la proposition de France Inter et imaginé un nouveau conte pour les enfants, mais cette fois, il s'est lancé dans un conte d'une forme nouvelle : une histoire à découvrir avec les oreilles ! Mais pour le style, on y retrouve avec délectation tout l'humour et l'absurdie propres à l'univers narratif de Claude Ponti... même sans ses superbes illustrations !

Ecoutez le conte imaginé par Claude Ponti pour Oli : "Ozalee et Blu"

Comment, un soir à la veille de Noël, Ozalee a fait la connaissance de Blu, la petite bouloche... et comment leur Noël s'en est trouvé merveilleusement transformé !

9 min "Ozalee et Blu" Par Claude Ponti

Une bouloche dessinée par Claude Ponti / Claude Ponti

