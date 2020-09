Nintendo a annoncé ce jeudi la sortie d'une série de nouveaux jeux et objets pour fêter les 35 ans de la sortie du tout premier Super Mario Bros. Au programme, un jeu Mario Kart doté de "vrais" karts pour créer des circuits en réalité augmentée et une réédition, très attendue, des grands jeux de la saga.

Super Mario, dans la boutique Nintendo de New-York © AFP / VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

C'était une série d'annonces très attendues par les fans de l'univers Mario. Ce jeudi, Nintendo a dévoilé son programme pour les célébrations du 35e anniversaire du petit plombier moustachu, dont le tout premier jeu, Super Mario Bros, est sorti le 13 septembre 2015 au Japon.

Et l'une de ces nouveautés était la plus attendue par les joueurs de Nintendo Switch : à partir du 18 septembre, trois jeux mythiques en 3D de la saga seront disponibles sur la console à succès. Il s'agit de Super Mario 64 (sorti initialement en 1996 sur Nintendo 64), Super Mario Sunshine (venu de la GameCube en 2002) et Super Mario Galaxy (jeu culte de la Wii, en 2007). Réunis dans une même boîte de jeu sous le nom "Super Mario 3D All Stars" en édition limitée, les jeux seront aussi disponibles en téléchargement... mais seulement jusqu'à fin mars 2021.

Les jeux les plus "vintage" de Mario (Super Mario 1, 2 et 3), joués à l'origine sur les consoles NES et Super Nintendo, sont eux disponibles dès ce jeudi sur la console virtuelle de Nintendo Switch. Dans la même veine, un jeu "Game and Watch" semblable à ceux d'époque sera lui aussi rendu disponible au mois de novembre. Dernière réédition prévue, celle d'un jeu publié à l'origine sur Wii U, "Super Mario 3D World", enrichi d'un nouveau chapitre intitulé Bowser's Fury, qui arrivera le 21 février prochain.

Nintendo se lance dans la réalité augmentée

Mais l'autre grande nouveauté est plus surprenante : un nouveau jeu Mario Kart basé sur... la réalité augmentée. Ce jeu, mélange de jeu vidéo et de jouets, fonctionnera avec de "vrais" karts en plastique. Chacun sera doté d'une caméra, avec des balises à placer dans son environnement, pour transformer son salon (ou n'importe quelle autre pièce) en circuit de course. Chaque figurine est donc pilotée depuis la console de jeu, et réagira en temps réel avec les obstacles et objets virtuels. Une nouveauté qui a intrigué les internautes, qui n'ont pas manqué de noter que l'aménagement du salon risquerait de coûter plus cher que le jeu en lui-même. Sortie prévue le 16 octobre.

La célébration se poursuivra sous forme d'événements ponctuels dans les jeux populaires de Nintendo (Splatoon 2, Super Smash Bros. Ultimate, et le très populaire Animal Crossing), mais aussi avec un jeu disponible en ligne sur Nintendo Switch pour une durée limitée seulement : "Super Mario Bros 35", qui permettra de jouer au tout premier jeu Mario... contre 34 autres joueurs et joueuses en même temps, sous la même forme que les jeux "Battle Royale" dont "Tetris 99", succès inattendu de la dernière console de Nintendo. Le jeu sera disponible le 1er octobre et disparaîtra définitivement, c'est déjà annoncé, le 31 mars prochain.

Le tout sans compter une avalanche de produits marketing : boutique en ligne, surprises dans des œufs en chocolat, partenariats avec la marque Lego... Au point d'orgue de cette célébration, une zone consacrée à l'univers Mario aurait dû ouvrir cette année dans le parc d'attractions Universal Studios au Japon, mais sa construction a été retardée par l'épidémie de Covid-19. De même que la production d'un film d'animation consacré au personnage culte.