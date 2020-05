Elle a tourné avec Guy Bedos dans le film "Une famille pas comme les autres" d'Édouard Molinaro en 2005.Opposés politiquement, ils étaient tous les deux un peu inquiets de la manière dont leur rencontre allait se passer, mais ils aimaient rire et sont devenus, contre toute attente, des amis.

Line Renaud appréhendait leur première rencontre, mais ce tournage a fait d'eux des amis © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

"J'étais terriblement chiraquienne et lui était terriblement, de gauche", se souvient en souriant Line Renaud. "C'était la première fois qu'on se rencontrait alors qu'on était vraiment politiquement à l'opposé. On se demandait l'un et l'autre comment ça allait se passer", confie la comédienne. "Et puis, lors de cette première rencontre, il a su trouver les mots qu'il fallait." "On oublie, on ne parle pas d'eux, on parle de nous." lui dit Bedos.

"Je ne m'attendais pas à ça", explique Line Renaud, qui pensait rencontrer dans la vie "l'homme que je voyais sur scène, avec les piques qu'il pouvait balancer. Mais là par du tout. Du coup, on a surtout beaucoup ri", se souvient-elle.

"Nous avons parlé de nous. Il m'a fait rire. Mon dieu qu'il m'a amusée pendant le tournage !" Raconte Line Renaud encore enchanté de ce tournage partagé avec Bedos. "On aurait dit qu'il ne faisait pas exprès d'être drôle. Pourtant tout ce qu'il sortait, c'est très, très drôle."

On se demandait l'un et l'autre comment ça allait se passer, et ça été magnifique.

Après ce tournage en 2005, les deux comédiens ne se sont plus perdus de vue. "On est devenus les meilleurs amis. Je suis allé en Corse chez lui. Je lui téléphonais sans arrêt. C'est devenu vraiment une belle amitié."

Le souvenir que garde Line Renaud de Guy Bedos, est celui d'"un homme tendre". "Lorsqu'il parlait avec moi, Il blaguait sur la politique, mais ce n'était pas vachard. C'était une petite pique à laquelle je répondais d'ailleurs. Je n'ai jamais vu en lui quelqu'un de vachard. J'ai vu quelqu'un de gentil, un homme très attentionné. Un homme tendre".