Depuis la rentrée, France Inter propose à différents auteurs d’inventer et de raconter une histoire pour les enfants… C’est le projet “Oli”, un podcast original destiné aux enfants. Découvrez le conte imaginé par Jean Lebrun

Depuis la rentrée, France Inter a lancé le projet Oli, une série de podcasts à destination des enfants, où des auteurs imaginent un conte original pour enfants et le racontent eux-mêmes au micro ! Pas question ici de ressortir des contes célèbres de Grimm ou Perrault... il s’agit de nouvelles histoires pour enchanter les rêves de vos petits bouts et enrichir les histoires à se raconter avant d’aller se coucher… au lit !

L'auteur

Aux commandes de l'émission "La Marche de l'histoire" depuis 8 ans, Jean Lebrun est historien et journaliste. Après "Combat", "Esprit" et "La Croix", il rejoint la radio et Radio France, d'abord France Culture, puis France Inter.

Ecoutez "Le petit breton et le lama qui cherchait ses lunettes"

Cet après-midi-là, ma mère m’avait envoyé me faire couper les cheveux. Il faut dire que je les ai plutôt touffus. Elle m’avait recommandé : « Surtout, explique à Madame Odette qu’il faut faire disparaître ton épi qui rebique, toujours au même endroit. » J’aime bien aller chez Madame Odette. Elle a une tignasse rousse magnifique. Je me dis souvent que si elle paraissait à la télévision au milieu d’une dizaine d’autres personnes, on ne verrait qu’elle.

