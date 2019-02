Depuis la rentrée, France Inter propose à différents auteurs d’inventer et de raconter une histoire pour les enfants… C’est le projet “Oli”, un podcast original destiné aux enfants. Découvrez le conte imaginé par Agnès Desarthe

Depuis la rentrée, France Inter a lancé le projet Oli, une série de podcasts à destination des enfants, où des auteurs imaginent un conte original pour enfants et le racontent eux-mêmes au micro ! Pas question ici de ressortir des contes célèbres de Grimm ou Perrault... il s’agit de nouvelles histoires pour enchanter les rêves de vos petits bouts et enrichir les histoires à se raconter avant d’aller se coucher… au lit !

L'auteur

Agnès Desarthe a débute dans le monde des lettres comme traductrice, puis a commencé à écrire des oeuvres pour enfants et adolescents, avant de publier des romans pour adultes et des essais. Parallèlement elle continue son activité de traduction, pour des oeuvres jeune public (Maurice Sendak, Lois Lowry, etc) et des essais ou romans (Virginia Wolf, Cynthia Ozick, Jay Mc Inerney, etc.)

En 1996, elle obtient le Prix du Livre Inter pour Un secret sans importance. Elle sera à son tour présidente du jury du Prix 20 ans plus tard .

Spécialiste de Virginia Wolf, elle lui a consacré en 2004 un essai intitulé V.W, le mélange des genres. En 2013 elle publie Comment j'ai appris à lire un récit qui revient sur sa découverte de la littérature. En 2014 elle publie un recueil de nouvelles intitulé Ce qui est arrivé aux Kempinski. En 2018, La chance de leur vie.

Côté récompense, en 2010 elle est lauréate du Prix Renaudot des lycéens pour Dans la nuit brune. Son roman Une partie de chasse, obtient en 2012 le Goncourt des animaux, décerné par des membres de l'académie Goncourt. Elle reçoit le prix littéraire du Monde en 2015 pour Ce cœur changeant.

Ecoutez "Orso, les 4 géants et la petite ours"

Je m’appelle Orso. Ça veut dire ours en corse. Mes parents m’ont donné ce prénom parce qu’ils m’ont fabriqué là-bas, en Corse, il y a sept ans.

Je n’aime pas trop penser à ça, à la Corse et à mes parents qui me fabriquent. Et puis la Corse c’est un endroit où il fait chaud, alors que là, au moment où je vous parle, je suis dans la neige. Au ski. Le ski, c’est super, sauf que j’ai envie de pleurer parce que je viens de tomber du remonte-pente. C’est une des pires choses au monde.

Où trouver d'autres contes d'Oli ?

Le podcast Oli est à télécharger via RSS ici ou via iTunes là.

Vous y trouverez les histoires imaginées par Delphine de Vigan ("Nadine et Robert les poissons rouges"), Alain Mabanckou ("Le coq solitaire"), ZEP ("L'invisible Max"), Guillaume Meurice ("Le renard et le poulailler"), Alex Vizorek ("Opaque et Opaline"), Monica Sabolo ("La chouette blanche"), François Morel (“Les bonnes résolutions du Père Noël”), Léonora Miano (“La part des ancêtres”), Claude Ponti ("Ozalee et Blu"), Tatiana de Rosnay ("Zelda et les abeilles")

Le podcast Oli est disponible sur l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange.

L'équipe derrière “Oli”

Producteur délégué : Léonard Billot

Réalisation : Lola Costantini

Mixage : Lucas Vaillant.