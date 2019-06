Dans vos bagages pour vos prochaines vacances, entre la crème solaire et le brumisateur, vous n'avez sûrement pas oublié "Oli", le must des podcasts pour les petits. Marie Desplechin, l'auteure de livres pour enfants a été enchantée d'imaginer un conte original pour eux et de le raconter elle-même au micro !

Nadia pourra-t-elle construire sa cabane elle-même , Réponse dans 'le conte de Marie Desplechin écrit pour la série de podcasts "OLi" © Getty

L'auteur :

Marie Desplechin écrit pour les grands et surtout pour la jeunesse. Dans ses récits, elle opère par petites touches, convaincue que tous les sujets peuvent intéresser les enfants d’aujourd’hui. Elle dit préférer écrire pour les enfants car il y a moins d’enjeu que dans la littérature pour adultes où les écrivains sont constamment attendus au tournant et elle n’hésite pas à aborder des sujets difficiles comme la question de l’existence de Dieu, la crise de la famille, les relations adultes-enfants.

Dans "J’envie ceux qui sont dans ton cœur", l'auteure raconte l'histoire de Bartholomé, douze ans, secoué par une crise existentielle, assis derrière la réception de l'hôtel familial, qui s'ennuie à mourir et se demande s'il va devoir rester là toute sa vie, avec une liste de verbes irréguliers et la maigre satisfaction d'avoir tenu tête à son père en refusant de mettre une chemise blanche.

Écoutez "La cabane"

Cet été, Nadia a un grand projet. Elle voudrait une cabane. « Pas de problème, dit Papi. On va te construire ça vite fait. » « Il reste des planches au fond de la serre, ajoute Mamie. Assez pour bâtir un palais pour la Reine de Jardin. » Nadia ne dit rien mais elle est déçue. Elle avait imaginé de le faire toute seule, avec des branches et des draps du grenier. Ce n’est pas du tout pareil de construire sa cabane et de regarder ses grands-parents construire une cabane.

Où trouver d'autres contes d'Oli ?

Le podcast Oli est à télécharger via RSS ici ou via iTunes là.

Le podcast Oli est disponible sur l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange.

L'équipe derrière “Oli” :

Producteur délégué : Léonard Billot

Réalisation : Lola Costantini

Mixage : Léo Prengère

Vous y trouverez les histoires imaginées par Delphine de Vigan ("Nadine et Robert les poissons rouges"), Alain Mabanckou ("Le coq solitaire"), ZEP ("L'invisible Max"), Guillaume Meurice ("Le renard et le poulailler"), Alex Vizorek ("Opaque et Opaline"), Monica Sabolo ("La chouette blanche"), François Morel (“Les bonnes résolutions du Père Noël”), Léonora Miano (“La part des ancêtres”), Claude Ponti ("Ozalee et Blu"), Tatiana de Rosnay ("Zelda et les abeilles")