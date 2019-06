Quand France Inter demande à Régis Jauffret d’imaginer un conte inédit d’une dizaine de minutes sur le modèle d’une histoire du soir, cela donne une histoire avec un chat qui rêve de devenir un chien, d'une gentille sorcière avec une formule magique bien sûr, et pleins d'autres choses encore !

Avant les grandes vacances, n'oubliez pas d'emporter dans vos bagages, Oli, la série de podcasts à destination des enfants, où des auteurs imaginent un conte original pour enfants et le racontent eux-mêmes au micro !

L'auteur :

Après avoir étudié la philosophie, Régis Jauffret a débuté sa carrière en écrivant une série de fiction pour France Inter. Pour ses romans, il prend souvent son inspiration dans l’actualité et les faits-divers. Il dérange, Régis Jauffret, et il aime ça notamment dans son tout dernier livre "Microfictions 2018", dont le premier recueil était sorti il y a onze ans, une période très heureuse pour lui à l’époque, c’est sans doute ce qui l’a poussé à livrer 500 autres nouvelles tranches de vie, toujours aussi brutales et cruelles, à l’humour noir.

Comme ses autres livres, ses histoires sortent tout droit de son cerveau et de nos vies. Ecrire est devenu une des choses qu’il préfère dans la vie, un grand bonheur. Ce qui explique sans doute que "Microfictions 2018" se présente sous la forme de 500 textes courts (tous d'une page et demi), 500 "fragments de la vie des gens" au sein desquels des milliers de personnages évoluent. Nées d'une même pulsion d'écriture, dans un temps donné et toutes d'un même format, d'une identique structure, ces histoires dont chacune ont un narrateur, très souvent une narratrice, racontent leurs amours, leurs crimes, leurs lâchetés, leurs petits fascismes ordinaires, quelques moments de bonheur ou de félicité parentale, tout en donnant leurs points de vue sur l'existence, sur l'éducation des enfants, mais aussi sur celle des vieux.

Écoutez "Le chat Pompelair et l'assiette magique"

L’histoire se déroule dans une petite rue perdue au milieu d’une grande ville. Dans cette rue vivait le chat Pompelair, un chat minuscule qui passait son temps à se plaindre et à manger. Mais il avait beau s’empiffrer, il restait maigre comme un coucou. Pompelair appartenait à une fillette, Joséphine Dragibus. Elle logeait son chat dans la cave, car ses parents étaient allergiques aux félins et enflaient comme des ballons dès qu‘iIs apercevaient le moindre chaton. Pompelair vivait comme un roitelet dans cette cave toujours tiède grâce à la grosse chaudière qui vrombissait tout I’hiver. Pourtant, il reprochait cependant à Joséphine de ne jamais lui apporter assez à manger.

L'équipe derrière “Oli” :

Producteur délégué : Léonard Billot

Réalisation : Lola Costantini

Mixage : Vincent Godard

