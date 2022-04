Se mettre sous une couverture et frissonner devant un film d’horreur : "Les dents de la mer", "Les Oiseaux", "La Colline a des yeux", etc. L’industrie du cinéma prouve que nous adorons nous faire peur. Mais pourquoi ?

Pourquoi aimons-nous avoir peur? © Getty / RichVintage

Hugo Bottemanne, psychiatre et chef de clinique à la Salpêtrière, répond à cette question dans La Bande Originale.

Chacun a une sensibilité différente à la peur

Hugo Bottemanne explique tout d’abord qu’il existe de nombreuses manières différentes de réagir à la peur. « Beaucoup de gens ont des processus cérébraux très différents quand ils ont peur. »

Il affirme que le cerveau peut associer n’importe quel stimulus aux zones qui vont réagir au danger. C’est ce qui peut donner des phobies plus ou moins absurdes. « Ce sont des choses qui n'ont aucun sens. Il n'y a aucun danger physique, mais au niveau cérébral, le cerveau les associe aux zones d'alerte, aux zones de protection. »

Le psychiatre précise que nous avons pour autant des peurs universelles, comme le noir ou encore les choses qui ressemblent à des serpents. « Ce n'est pas vraiment dans l'ADN, mais c'est plutôt la façon dont le cerveau se construit. Notre cerveau répond naturellement à des signaux qui sont plus ou moins anxiogènes. »

Il continue en affirmant que nos cerveaux ne réagissent pas tous de la même manière lorsque l’on a peur. Nous ne sécrétons pas forcément les mêmes hormones. Selon lui, nous pouvons soit sécréter de l’endorphine et de la dopamine, des hormones de plaisir, ou alors plutôt de l'adrénaline, associé, elle, au stress. Après avoir eu peur, certains seront juste stressés alors que d'autres seront exaltés. « Chaque personne a une sensibilité différente à la peur. » Pour le psychiatre, notre cerveau déteste globalement avoir peur, mais certaines personnes adorent ça. On appelle ce phénomène, le comportement ordalique. C’est le fait d’avoir régulièrement un comportement à risque, pour se sentir vivant.

Nous sommes addicts aux sensations fortes

Hugo Bottemanne explique que si nous aimons nous faire peur, c’est parce que nous sommes addicts aux sensations fortes. Plus précisément, les personnes ayant des conduites ordaliques, qui adorent les films d’horreurs, les sports extrêmes, etc. ont après chaque épisode de peur un « shot » de dopamine. « Une fois que la situation de peur passée, le cerveau va être dans un état de repos, un état apaisé. » Nous sommes donc accros aux hormones associées au plaisir. Il continue en affirmant que l’on retrouve ce mécanisme d’addiction dans la prise de certaines drogues, la consommation de sucre et toutes les sources de plaisir. « C'est un peu comme si le cerveau récompensait finalement le fait d'avoir survécu à quelque chose, même si cette chose-là est totalement irréelle. »

Le psychiatre continue : « C'est un peu une simulation pour le cerveau ». Car selon lui, avoir peur dans des situations peu dangereuses permet à notre cerveau d’analyser le danger. « C’est un moyen d’apprendre des choses sans se confronter au danger réel. »

Pour aller plus loin

