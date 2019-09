La vache meugle, la chouette hulule, le cheval hennit… Une multitude d’animaux s’exprime par des sons spécifiques… Mais pas la girafe. Pourquoi est-elle muette ? C’est la question posée par Rachel, 3 ans et demie dans l’émission dominicale pour les enfants "Les P’tits bateaux" de Noelle Bréham.

Pourquoi les girafes sont muettes ? © Getty / Edwin Remsberg

La réponse de Brice Lefaux, vétérinaire et directeur du Parc zoologique de Mulhouse :

"En fait, la girafe n’est pas muette. Elle émet des sons, mais elle ne les utilise pas pour communiquer avec ses congénères. En tant que vétérinaire, j’en ai entendu quand j’anesthésiais des girafes. Quand elles se couchent, on entend ce qu’on appelle un « huming » en anglais. On le traduit par « fredonner » en français, mais ce n’est pas tout à fait cela. C’est un son qui vient des profondeurs du corps de l’animal et qui fait à peu près « hum », mais il ne sert pas à communiquer. C’est plutôt comme un soupir.

Pour le savoir, on a enregistré pendant des mois des girafes dans des parcs zoologiques nord-américains, dont les infra-sons (ces sons non perceptibles par l’oreille humaine, mais utilisés par les éléphants pour « parler » entre eux). On a pu constater que les girafes ne se servent pas de ces moyens sonores, ni d’expression faciale (comme le cheval ou les primates) pour communiquer.

Les girafes s’expriment avec leur corps :

la posture : si l'échine tendue ou pas

: si l'échine tendue ou pas la position des oreilles (comme pour le cheval par exemple)

(comme pour le cheval par exemple) l’écarquillement des yeux (comme la vache : si on voit beaucoup de blanc dans l’œil, c’est qu’elle éprouve de la crainte)

(comme la vache : si on voit beaucoup de blanc dans l’œil, c’est qu’elle éprouve de la crainte) et le déplacement : si elle tape du pied, c’est qu’elle n’est pas contente."

