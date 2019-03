Alors que 2019 marque les cinq cent ans de la mort du peintre italien, et que le célèbre tableau se trouve au cœur d’une polémique franco-italienne, Valentine, jeune auditrice de 15 ans des P’tits bateaux, s’interroge sur les raisons de la présence en France de ce chef d’œuvre de la Renaissance.

la Joconde de Léonard de Vinci conservée au Musée du Louvre à Paris. Peinte entre 1503 et 1506, elle a été offerte par le peintre à François 1er © Getty

La réponse avec l’écrivain, essayiste et romancier, Pascal Torres, conservateur en chef au Musée du Louvre et auteur du livre Les Secrets du Louvre.

Pendant l’hiver 1516, à 63 ans, Léonard de Vinci, traverse les Alpes. Tombé en disgrâce aux yeux des Médicis, le maître italien vient se placer sous la protection du roi de France François 1er. Ils se sont rencontrés l’année précédente à Bologne.

Dans ses bagages, il a pris quelques-uns de ses tableaux dont il ne peut se séparer : La Joconde (peinte entre 1503 et 1506), mais aussi, La Vierge, l’enfant Jésus et Sainte-Anne, La Vierge aux rochers, Le Saint-Jean Baptiste, ses carnets, et des dessins…

Des œuvres d’art qu’il offre à son nouveau mécène. En échange le roi lui verse une pension. C’est un achat déguisé, car bien sûr le roi n’achète pas. On offre au roi et le roi rémunère (700 écus d’or par an). Ces trésors ne vont plus quitter la France : ils entrent dans les collections royales de François Ier. Des collections nationalisées à la Révolution.

Des rumeurs évoquent une Joconde volée par la France

Aujourd’hui encore en Italie, des rumeurs attribuent à Napoléon le rapt du chef-d’œuvre. Récemment, le vice-Premier ministre italien, Matteo Salvini, a plaisanté sur l’idée de « reprendre » La Joconde aux Français. Or la présence du tableau en France, n’est pas le résultat d’un vol.

Un autre tableau d'un musée français attribué à Léonard de Vinci

Ce mois-ci, on a également identifié un autre tableau du maître en France : La Joconde nue du musée Condé de Chantilly. C’est un grand dessin au charbon de bois représentant une femme à la poitrine dénudée, au sourire esquissé, dans la même pose que la célèbre Joconde du musée du Louvre. D'où son surnom.

Il a bien été réalisé dans l’atelier de Léonard de Vinci avec la très probable participation du maître. Pour l’authentifier, les experts se sont fondés sur les mains qui sont les mêmes que celles du tableau du Louvre.

Ce dessin sur papier a été acquis en 1862 par Henri D'Orléans, duc D'Aumale, dont la collection est conservée au Domaine de Chantilly. L'œuvre était considérée alors comme un original de Léonard de Vinci, ayant servi à l'exécution d'une "Joconde nue" peinte, conservée au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Par la suite, cette peinture ayant été reléguée au rang de simple copie d'atelier, le carton, abîmé par le temps et l'humidité, avait subi la même disgrâce.

