Dans une bande-annonce très attendue diffusée mardi, les studio Sony Pictures ont révélé les premières images de "Spider-Man: No Way Home", troisième épisode du deuxième reboot de la série de films, avec tous les acteurs précédents. Vous n'avez rien compris à cette introduction ? On vous explique tout dans cet article.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) vont sérieusement bousculer l'univers Marvel © Sony Pictures Entertainment

L'histoire de Spider-Man au cinéma est à peu près aussi emberlificotée qu'une toile du célèbre super-héros. Il y a d'abord eu trois films réalisés par Sam Raimi, avec Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker, l'adolescent mordu par une araignée mutante qui lui a conféré des pouvoirs surhumains. Puis, le costume a été repris par Andrew Garfield dans deux autres films, intitulés "The Amazing Spider-Man" : c'est le réalisateur Marc Webb qui s'est chargé de filmer cette nouvelle version du héros, qui reprenait tout à zéro depuis ses origines. Le premier est un succès, le second est considéré comme un échec, ce qui refroidit le studio Sony sur le potentiel commercial de ces films, coûteux à produire avec des résultats incertains.

Des versions jusqu'ici sans lien entre elles

Pendant ce temps, chez la concurrence, on vit le phénomène inverse : depuis 2008, Marvel Studios est entré dans la danse, avec "Iron Man" puis une flopée d'autres succès au cinéma, en adaptant à tour de bras ses personnages sur grand écran, de Captain America à Doctor Strange en passant par Hulk et Thor. L'homme araignée est une exception : s'il s'agit bien d'un personnage de l'univers Marvel dans les comics, ses droits pour le cinéma appartiennent toujours à Sony.

Un accord est finalement trouvé entre les deux studios, qui permet à Marvel d'intégrer le héros new-yorkais dans ses films, tout en réservant à Sony les films uniquement centrés sur lui. En gros : Spider-Man peut être un personnage secondaire dans les films Marvel, mais il ne peut être le personnage principal que dans les films Sony. Première tentative en 2016 avec "Captain America: Civil War", où un nouveau Peter Parker joué cette fois par Tom Holland fait une apparition fracassante dans l'univers des films Marvel (à 2'13" dans cette bande-annonce).

Il y reviendra dans "Avengers: Infinity War". En parallèle, Sony produit deux films : "Spider-Man: Homecoming" puis "Spider-Man: Far from Home". À chaque fois, les scénarios assument de se dérouler dans l'univers des films Marvel, et les événements qui s'y sont déroulés (comme la mort d'un certain personnage) ont un impact direct sur l'histoire de Spider-Man. Une influence à sens unique... En tout cas jusqu'ici.

Cette fois, c'est Peter Parker qui va bousculer Marvel

Car comme le confirme la bande-annonce de "Spider-Man: No Way Home", l'homme-araignée va bientôt peser autant sur l'univers Marvel que ce dernier a pesé sur lui dans les deux derniers films. On y découvre un Peter Parker aux abois, prêt à tout pour protéger ses proches et son identité, quitte à invoquer avec Doctor Strange (un personnage des films Marvel, lui, suivez un peu s'il vous plait) des forces qui le dépassent et à altérer le tissu même de la réalité.

C'est là que réside toute l'astuce, scénaristique mais aussi commerciale. En intégrant aux films Marvel le concept de "multivers" (un ensemble d'univers parallèles déjà évoqués dans le film "Doctor Strange" et la série "Loki"), les deux studios ouvrent non seulement la porte à des centaines de futures versions déclinables de leurs personnages, mais ils permettent aussi (et c'est totalement inédit au cinéma) d'intégrer dans l'histoire "officielle" ("canon" comme disent les fans) tout ce qui s'est passé dans les films précédents. Y compris les différents acteurs qui ont joué les personnages dans des films précédents.

La bande-annonce nous fait ainsi entendre la voix et le rire sardonique de Willem Dafoe (le Bouffon Vert dans le tout premier film de 2002), fait revenir d'entre les morts le flamboyant Alfred Molina (alias Otto Octavius dans le deuxième film de 2004), et laisse deviner une apparition de l'Homme-sable (incarné par Thomas Haden Church) et d'Electro (joué par Jamie Foxx). Bref, une compilation des meilleurs méchants des films précédents.

Mieux encore, depuis la diffusion de la bande-annonce, les fans y cherchent des indices de la présence des acteurs qui ont eux aussi joué Peter Parker : Tobey Maguire et Andrew Garfield. Puisque qui dit univers multiples dit aussi multiples versions de Spider-Man. Une idée qui avait déjà été brillamment exploitée par le film d'animation "Spider-Man: New Generation".

On peut même rêver à de nouveaux films Spider-Man avec les personnages et acteurs des anciens films Spider-Man, puisque le prétexte des univers parallèles permet d'à peu près tout justifier. Et l'idée pourrait aussi inspirer d'autres studios : pourquoi ne pas imaginer, par exemple, chez le concurrent DC (qui a lui aussi développé des univers multiples dans ses comics), un film rassemblant les différents Batman de l'histoire du cinéma ?

En attendant, chez Marvel, pour savoir qui fera partie ou non de cette étonnante réunion de famille entre des comédiens et des héros de différents univers et de différentes générations, il faudra attendre la sortie du film "Spider-Man: No Way Home", le 15 décembre prochain.