Vous vous demandez souvent pourquoi les chiens sont plus amicaux, quand les chats semblent au contraire plus indépendants et insouciants ? C'est parce que contrairement aux seconds, les premiers sont "des animaux sociaux" et ont plus de mal à se passer de compagnie. Explications dans l'émission "Grand bien vous fasse".

Pourquoi les chiens ont-ils plus besoin d'attention que les chats ? © Getty / Photos by R A Kearton

"Chiens" et "chats" !

Au micro d'Ali Rebeihi, la vétérinaire et journaliste Hélène Gateau, la journaliste et fondatrice de "L'Animal & l'Homme" Yolaine de la Bigne et l'historien Eric Baratay sont venus rappeler que si les chiens et les chats sont aussi attachants aux yeux de leur maître, "ils n'ont rien à voir". À la différence du chien qui est un "être social et sociable", le chat lui s'il reste sociable et affectueux à sa manière, force est de constater qu'il n'a pas autant besoin de rester au contact de ce qui l'entoure pour vivre sa vie de chat.

"Le chien est un animal social"

Le besoin de ressentir l'affection de son maître

À la base de cette relation, la confiance entre le propriétaire et le chien est très importante pour le bonheur de ce dernier. Hélène Gateau explique que "les interactions positives avec son maître constituent le principal gage d'épanouissement pour un chien auquel cas il pourrait développer une frustration néfaste pour sa propre santé. Plus que notre animal, lui se considère comme un compagnon".

Le chien n'est pas fait pour rester seul

D'ailleurs, un chien ne devrait pas rester plus de 4 à 5 h tout seul par jour pour son bien-être. La vétérinaire rappelle que des études scientifiques ont été menées à ce sujet et "pour l'épanouissement du chien, il n'est pas bon de le laisser tout seul de 9h à 18 h tous les jours. D'autant que le soir, quand vous arrivez du travail fatigué sans lui prêter de réelle attention, alors que lui est plein d'énergie, prêt pour une longue promenade. Cela peut nuire à son bien-être global.

Idéalement, on estime qu'il ne faudrait pas laisser son chien plus de 4-5 heures sans compagnie…

C'est la bonne durée pour que le chien ne souffre pas de l'absence de son maître. Si on ne peut pas être avec son chien en journée, il existe plein de solutions aujourd'hui pour ne pas le laisser seul, comme des services de garde, de dogsitter qui l'emmènent se balader et se dépenser en forêt avec d'autres congénères".

Le besoin de se retrouver avec ses congénères

Il a également besoin de se socialiser, de jouer et de se familiariser avec d'autres chiens, en dehors de son lieu de vie habituel. Des façons de communiquer qui sont propres à l'espèce canine pour partager notamment des sens, des instincts communs.

Un chien qui ne voit jamais d'autres chiens, c'est un chien extrêmement triste

Le chat n'est pas un animal social

À défaut d'être un animal social, Hélène Gateau explique que "le chat n'en reste pas moins un être sociable, qui sait apprécier les contacts avec d'autres de ses congénères, entretenir un lien affectif et d'attachement avec l'humain, voire même avec un chien. Il va même adorer jouer, mais le chat préfère être seul la plupart du temps sans même nourrir le moindre manque de ce côté-là".

Certes, il aura besoin d'exprimer ses besoins naturels, faire ses griffes, aller se percher, se cacher, chasser ici et là, mais il n'a pas besoin de se lier socialement.

L'histoire a d'abord socialisé les chiens

Cette construction socialisante et sentimentalisante s'est aussi construite plus précocement par rapport au chat. Avant qu'ils n'intègrent les foyers domestiques, les deux animaux ne servaient qu'à seconder les humains vis-à-vis des tâches élémentaires de la vie. Et là où les chiens commençaient déjà à établir des relations affectueuses en comblant les intérêts de la chasse au gibier, les chats eux ont pendant longtemps été placés plus en arrière-plan, en ne servant qu'à la chasse aux rongeurs, soucieux de détériorer les réserves de vivres.

C'est ce qui explique, d'après l'historien Eric Baratay, cet écart entre les chiens et les chats, notamment lorsqu'on s'intéresse au travail de création des races qui s'est développé beaucoup plus tôt pour les chiens que pour les chats, fruit d'une plus grande proximité avec les humains.

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - Grand bien vous fasse

🎧 RÉÉCOUTER - La Terre au carré

🎧 RÉÉCOUTER - Les P'tits bateaux, Les 5 questions-réponses

📖 LIRE - Le bonheur des animaux domestiques : comment savoir si votre chien ou votre chat est heureux ?

📖 LIRE - Éric Baratay : Le point de vue animal : une autre version de l'Histoire (Éditions du Seuil) et Biographies animales, des vies retrouvées (Éditions du Seuil)